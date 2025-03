Mura doma porazila Primorje, Olimpija boljša od Radomelj

V Fazaneriji sta se merili ekipi, ki sta bili točkovno poravnani na šestem in sedmem mestu. Čeprav je domači strateg Matjaž Kek mlajši pogrešal kaznovanega Kaija Cipota, so črno-beli na krilih "hat-tricka" Daria Vizingerja strli odpor Ajdovcev, ki so v prejšnjem krogu ugnali Maribor. Vizinger je Primorju nasul tri zadetke že septembra ob zmagi s 4:0. Na drugi tekmi pa so nogometaši ljubljanske Olimpije v domžalskem Športnem parku s 3:0 ugnali zasedbo Radomelj.