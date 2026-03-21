Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Mura doma suvereno odpravila Radomlje

Murska Sobota, 21. 03. 2026 19.52 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Mura - Radomlje

Nogometaši Mure so v 27. krogu slovenskega državnega prvenstva premagali Kalcer Radomlje z 2:0. Junak tekme je bil Federico Rose, ki je dosegel oba zadetka srečanja. Mura je zdaj vsaj začasno spet pobegnila Primorju za tri točke, Radomlje ostajajo šeste.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po mirnejšem uvodu v tekmo je Mura po kotu prva zagrozila, ko je z glavo poskusil Borna Proleta, malce zatem je streljal še Kenan Kurtović, v 20. minuti pa so prvič resneje streljali tudi Radomljani, vendar Nejc Dermastija ni imel veliko dela s poskusom Jaše Martinčiča.

V 29. minuti je v padcu v osrčju radomeljskega kazenskega prostora zgrešil Federico Rose za novo priložnost za podjetnejšo Muro, Radomlje pa so ob odsotnosti kaznovanih Ognjena Gnjatića in Andreja Pogačarja po dobre pol ure ostale brez še enega pomembnega igralca, saj je zaradi poškodbe moral iz igre Martinčič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko so gosti še čakali na menjavo in bili na igrišču le z deseterico, pa je Mura povedla. V 34. minuti je Sacha Komljenović podal z desne strani, Rose pa je z glavo poskrbel za 1:0. Šele v sodniškem dodatku so prvič resneje zagrozili gosti, toda strel Vanje Pelka je ustavil Dermastija.

Uvod drugega polčasa je prinesel nekaj več odločnosti radomeljske ekipe, a ekipi si posebnih priložnosti nista priigrali. V 60. minuti so gosti glasno zahtevali enajstmetrovko, ko je v dvoboju z Matijo Bobnom v kazenskem prostoru Mure padel Amadej Marinič, a od tega ni bilo ničesar.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gostujoči strateg Jugoslav Trenčovski je nato v igro poslal še enega napadalca Stanislava Krapuhina, a takoj zatem so ostali mlinarji na igrišču le z deseterico, ko si je drugi rumeni karton prislužil Bine Anželj. Sobočani so takoj znova prevzeli pobudo, v 73. minuti je Kurtović zadel vratnico, malce zatem pa je bil nevaren še Komljenović.

Samo Pridgar je v 77. minuti moral posredovati še po strelu Ivana Borne Jelića Balte, še v isti minuti pa se je med strelce spet vpisal Rose, ki je spretno unovčil Kurtovićevo podajo za 2:0. V 80. minuti je bil spet blizu zadetku še Komljenović, ki je za malo zgrešil cilj, nato pa je v 85. minuti poskusil še Luka Turudija.

Izidi prve slovenske lige, 21. marec:

Mura - Kalcer Radomlje 2:0 (1:0)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
prva liga mura radomlje federico rose

Bayern z novo rutinsko zmago vse bližje strelski stotici, Bayer ponovno razočaral

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596