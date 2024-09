Mura doma z visoko zmago proti Primorju

Nogometaši iz Murske Sobote so v prejšnjem krogu visoko izgubili v Ljubljani pri Olimpiji (0:4). Tudi Primorci so nazadnje izgubili v Mariboru z 1:4, a so pred tem trikrat zaporedoma slavili in so pred to tekmo le tri točke zaostajali za današnjimi tekmeci.

Po današnji visoki zmagi pa so Sobočani prišli do pete letošnje zmage in se s 15 točkami zdaj izenačili na vrhu z ljubljansko Olimpijo, ki pa jo tekma tega kroga še čaka. Primorje je doživelo peti poraz in ostaja na šestem mestu z devetimi točkami.

V uvodnih minutah na razmočenem terenu si ekipi nista pripravili pravih priložnosti. Več so bili pri žogi gostje iz Ajdovščine, nekoliko več pa so poskušali črno-beli.

V 7. minuti je Borna Proleta skočil najvišje po kotu Mure, a meril nenatančno. Tarik Čandić je z razdalje nameril v naročje domačega vratarja Florijana Raduhe, na drugi strani Dario Vizinger z bližine z glavo ni bil natančen.

Pred vrati Mure je bilo vroče v 18. minuti, a je domačim uspelo dvakrat blokirati poskus Primorja, preden je Mark Gulič žogo poslal čez prečko. Šest minut pozneje je Sandi Nuhanović po kotu in odbiti žogi streljal od daleč, a se je izkazal Gašper Tratnik.

Bolj kot na igrišču se je iskrilo na tribunah, saj so zatem navijači prižgali nekaj pirotehnike, a se je tekma kmalu nadaljevala. Tik zatem pa je počilo še na zelenici.

Mura je imela v 39. minuti na voljo prosti strel. Poskus Nuhanovića je Tratnik ubranil, toda izpustil žogo iz rok, potem bravurozno še ubranil strel z bližine Kaija Cipota, žogo pa je v tretje v prazno mrežo le pospravil Vizinger.

Še pred odmorom so črno-beli podvojili prednost, po predložku Mata Miloša z desne strani je žogo pred gol vrnil Tilen Ščernjavič, kjer je nogo za 2:0 podstavil Steven Juncaj. Na drugi strani je Elias Telles z razdalje nameril točno v Raduho.

V nadaljevanju je Elias prvi poskušal z roba kazenskega prostora, a se je Raduha izkazal. Nato pa je Mura še povišala prednost, po napaki Mirka Mutavčića je Vizinger sam krenil proti golu Primorja, obšel Tratnika in še drugič danes zadel.

Po tem zadetku je tempo na Fazaneriji padel. Sledilo je obdobje brez resnejših priložnosti na eni in drugi strani, v 65. minuti se je v kazenskem prostoru Mure smukal Ishaq Rafiu, a meril previsoko.

Gosti so sicer iskali kakšen tolažilni zadetek, a so domači dobro odbijali vse bežne napade gostov in nato sami zabili še četrtič za potrditev zmage.

V 77. minuti je Diogo Bezerra v prazen prostor poslal Amadeja Marošo, Tratnik je žogo pred njem odbil, a je ta prišla le do Vizingerja, ta pa je s pomočjo vratnice zadel prazen gol za "hat-trick." Deset minut zatem je nov strel Rafiuja ujel Raduha in ostalo je pri visoki zmagi črno-belih.

V naslednjem krogu bodo Sobočani gostovali v Kopru, Ajdovci pa bi morali gostiti Kalcer Radomlje, a bo ta tekma na sporedu šele 12. oktobra.