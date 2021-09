Mura drugič v sezoni do polnega izkupička

Tekma je tako le dobila epilog, v dobre pol ure so boljši in odločnejši Sobočani dosegli dva zadetka. Mura je tako prišla do druge zmage v sezoni in je skočila na peto mesto, Radomlje pa so po četrtem porazu predzadnje. Tekma se je pred skoraj tremi tedni za domače začela šokantno; njihova mreža se je zatresla že po 42 sekundah igre. Mark Zabukovnik je na drugi vratnici lepo videl Ivana Šarića, ki mu iz neposredne bližini ni bilo težko žoge potisniti prek golove črte. Vodstvo gostov ni trajalo dolgo. V 13. minuti je Mitja Lotrič izkoristil lepo podajo Amadeja Maroša in s približno desetih metrov premagal vratarja Davida Šugića. Čeprav so imeli domači nato še nekaj polpriložnosti in višjo posest žoge, je Kalcer v 34. minuti znova povedel. Po izvajanju kota je bila domača obramba preveč neodločna, žoge ni uspela izbiti iz območja nevarnosti, do nje je prišel Sacha Varga in jo s kakih šestih metrov poslal v mrežo. V zaključku prvega dela je imela Mura v razmaku dobre minute dve izjemni priložnosti. Pri prvi je odlično posredoval vratar David Šugić, pri drugi pa je bil čuvaj mreže Radomelj brez moči, saj je bil strel Amadeja Maroše premočan in dovolj natančen.