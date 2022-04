Mura gladko preko Aluminija

Državni prvaki iz Murske Sobote, pa čeprav brez Jana Gorenca, so po pričakovanjih osvojili vse tri točke proti Aluminiju. Gostje iz Kidričevega, ki so že 12 krogov brez zmage, pa nujno potrebujejo točke, saj za predzadnjim Taborom iz Sežane zaostajajo šest točk in danes stanja niso popravili.

Mura je tekmo začela tako rekoč sanjsko. Gostitelji so prevzeli rahlo terensko pobudo in si v 6. minuti priigrali prosti strel kakšnih 30 metrov od gola, malce na desni strani. Močan strel Luke Bobičanca je nigerijski vratar David Nwolokor sicer odbil, a naravnost predse, proti Tiu Cipotu, ki je žogo lepo pospravil v mrežo.

V naslednjih minutah je na terenu popolnoma zagospodaril Aluminij, si priigral vrsto polpriložnosti, manjkali pa so pravi zaključni streli. Sredi prvega dela je Mura vzpostavila ravnotežje. Domači so bili konkretnejši in v 23. minuti je žogi pot v mrežo po strelu Cipota preprečila zgoščena domača obramba, po poskusu Tomija Horvata v 25. minuti je bil ovira prečnik. Po hitrem protinapadu je dvoboj 1:1 s Klemnom Šturmom dobil gostujoči vratar.

Na nasprotni strani je bil v najlepšem položaju v 29. minuti Martin Šroler, ki pa z levo nogo ni resno ogrozil domačega gola. Mura je še vedno iskala priložnost v protinapadu in v 30. minuti je bil nespreten Žiga Kous.

V drugem delu je bilo priložnosti manj, bližje golu pa so bili najprej gostje. V 65. minuti je bil z roba kazenskega prostora nevaren Jure Matjašič, ki je le osem minut pred tem vstopil v igro. V 74. minuti je Jaka Bizjak v dobrem položaju slabo zadel žogo, v naslednjem napadu je močno in malenkost nenatančno streljal Šroler.

Končnica pa je pripadla Muri. V 80. minuti je imel "zaključno žogo" Kous, ki pa iz hitrega protinapada, teh je Mura polovično izvedla kar nekaj, ni iztržil več od kota.

To je le minuto kasneje uspelo Bobičancu. Akcijo je na levi strani s preigravanjem začel Mihael Klepač, lepo podajo na sredini, kakšnih 15 metrov od gola, pa je z natančnim strelom zaključil Bobičanec. Šest minut kasneje se je Klepač še enkrat poigral z gostujočo obrambo na levi strani kazenskega prostora in na koncu našel dovolj prostora, da je zabil. Po ogledu posnetka pa je sodnik gol razveljavil. Klepač se je še enkrat veselil v 94. minuti, ko je na levi strani še tretjič prelisičil branilce Aluminija in postavil končni izid.

Mura bo v 32. krogu v soboto igrala v gosteh pri Radomljah, Aluminij pa bo v ponedeljek gostil Celje.