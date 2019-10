Mura in Domžale upravičila vlogo favorita

Mura je bila pred začetkom dvoboja z zadnjim Rudarjem zagotovo favorit, pripravila pa si je tudi prvo priložnost na tekmi. V peti minuti je Luka Šušnjara z leve strani prodrl v kazenski prostor, čeprav je bil neoviran, pa mu je zatajila njegova leva noga, saj je streljal začetniško. Velenjčani so si prvo priložnost pripravili v 20. minuti, ko je Nace Koritnik dobro streljal od daleč, gostujoči vratar Matko Obradović je žogo odbil, nato pa uspešno posredoval še po odbiti žogi, ko ga je poskušal premagati Mićo Kuzmanović. V 23. minuti je lepo poskušal s strelom s "škarjicami" Dominik Radić, toda Obradović je bil spet na mestu, pet minut pozneje pa se je v ugodnem položaju znašel Fejsal Mulić, vratarja Tomaža Stopajnika je že premagal, a je bil strel premalo močan, da bi predstavljal težavo tudi gostujočim branilcem, ki so žogo izbili iz nevarnega območja. V 30. minuti je Rudar povedel. Po protinapadu je Radić prišel v kazenski prostor, nesebično podal na drugo stran, kjer je dobro reagiral Kuzmanović, kljub težkem položaju je žogo mimo vratarja poslal v mrežo. Le dve minuti pozneje je imel Rudar podobno priložnost, spet je Radić prodrl pred vratarja, toda tokrat se je namesto podaje Koprivniku odločil za strel, a je bil na mestu Obradović.

Statistika je kazala, da so bili Velenjčani v prvem delu precej boljši tekmec, jasno je bilo, da Sobočani tako slabe predstave v drugem delu ne bodo ponovili. Na začetku so morali ubraniti nekaj nevarnih napadov domačih, a nato popolnoma zagospodarili na igrišču.

Priložnosti so se vrstile, glavni pri zapravljanju teh pa je bil Šušnjara. V 51. minuti je najprej z glavo poskusil Luka Bobičanec, Stopajnik je bil na mestu, nato pa je od 52. do 59. minute tri priložnosti zapravil Šušnjara, pri zadnjem poskusu je zadel vratnico.

Okvir vrat se je v 68. minuti tresel tudi na nasprotni strani, ko je z 20 metrov streljal Kuzmanović, kmalu zatem pa je prišlo do izenačenja.

Mulić je padel v kazenskem prostoru, sodnik Andrej Žnidaršič je po posvetu s pomočnikom pokazal na belo točko, Šušnjara pa je bil z nje vendarle natančen.

Obe ekipi se nato nista zadovoljili z delitvijo točk, obe sta poskušali doseči še kakšen gol. Radić je glavo streljal mimo gola, na drugi strani je bil nenatančen Žan Karničnik, ki pa se je v 85. oddolžil soigralcem. Na robu kazenska prostora je lepo našel Amadeja Marošo, ki je mojstrsko preigral enega od branilcev in z natančnim strelom poskrbel za delirij med navijači Mure.

Domžale plezajo po lestvici navzgor

Nogometaši Domžal počasi lovijo zmagoviti ritem. Potem ko so med tednom v pokalu ugnali Muro, so se tokrat veselili tudi prvenstvene zmage, četrte v sezoni. Brez večjih težav so premagali Bravo, reči so na svoje mesto postavili že v prvem delu, ko so dosegli dva gola.

Da bo Tonči Mujan eden najbolj razpoloženih igralcev na igrišču, so pokazale uvodne minute. V četrti si je priigral prvo priložnost, a je zadel le zunanji del mreže. Zato pa je bil Hrvat uspešnejši v 17. minuti. Ni bil sicer strelec gola, je pa imel zanj veliko zaslug. Na levi strani je preigral enega od ljubljanskih branilcev, podal natančno žogo pred vrata, kjer se je dobro znašel Matej Podlogar.

Mujan je bil asistent tudi pri drugem golu v 29. minuti. Tega je dosegel Senijad Ibričić, ki je opravil mojstrsko delo, po lepem sprejemu je s tira vrgel obrambo tekmecev in z natančnim, plasiranim strelom postavil izid prvega polčasa.

Sama igra v prvem delu, v katerem je edino priložnost za Bravo zamudil Besart Abdurahimi, ki je po samostojnem prodoru z roba kazenskega prostora streljal mimo gola, ni navdušila gledalcev. Ti so pričakovali zanimivejše nadaljevanje, a ga niso dočakali.

Bravo je sicer več poskušal, a edini pravi priložnosti so si vendarle priigrali gostitelji. Obe je zapravil Tamar Svetlin, najprej je v 73. minuti dobro premešal obrambo gostov, a brez pravega zaključka, le minuto pozneje pa je njegov strel po tleh vratar Domen Gril ubranil.

V 78. minuti so gosti sicer dosegli gol, a ga je sodnik upravičeno razveljavil zaradi nedovoljenega položaja. Domžalčani so s četrto zmago sezone splezali na sedmo mesto ligaške lestvice in imajo zdaj enako točk kot Tabor Sežana (16) na šestem mestu.

