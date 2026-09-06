Mura iz Ljudskega vrta odnesla točko

Maribor je v Ljudskem vrtu, v katerem so bile zaradi kazni tribune še zadnjič prazne, gostil Muro in računal na nove točke proti predzadnji ekipi lige. Toda soboška zasedba, ki se je tako kot Olimpija že poslovila od pokalnega tekmovanja, obenem pa na zadnjih petih tekmah štirikrat izgubila, je odnesla točko. Maribor, ki je še edini brez poraza, je sicer dobršen del tekme prevladoval, imel večji del drugega polčasa tudi igralca več, toda zmagovitega zadetka mu ni uspelo doseči.

Mariborčani so povedli že po dobri minuti. Akcijo je začel Vid Koderman, nadaljeval Tio Cipot, ta pa je z leve strani podal pred vrata, kjer je z glavo zadel Isaac Tshipamba.

Vijolični so imeli nato vse pod nadzorom, Žan Karničnik je neuspešno meril v 34. minuti, v končnici prvega polčasa pa je zbranost domače obrambe nekoliko padla, kar je izkoristil Niko Kasalo v 44. minuti. Ta je namreč ob Mihi Blažiču prišel do strela z leve strani kazenskega prostora in matiral Ažbeta Juga.

Prav Kasalo je imel v uvodu drugega dela lepo priložnost za vodilni zadetek, ko je imel odprt strel približno 13 metrov od gola, toda žogo poslal čez prečko. Toda v 54. minuti so črno-beli ostali le z deseterico na igrišču. Žan Jevšenak je naredil prekršek nad Aljažem Zalaznikom, slednji pa je nato z roko udaril tekmeca, zaradi česar mu je Aleksandar Matković pokazal rdeči karton.

Luka Zahović je takoj zatem zapravil prvo mariborsko priložnost v drugem delu, v 65. minuti je sicer znova razpoloženi Tshipamba z glavo zgrešil cilj, toda pritisk domačih vseeno še ni bil na pričakovani ravni. Milanič je zato okrepil napadalni del, goste so Mariborčani stisnili na njihovo polovico, v 81. je Cipot iz bližine z glavo zgrešil cilj, Dajčar je v 88. minuti ukrotil še nov Karničnikov poskus, tako da se je tekma končala z delitvijo točk.

Maribor bo v 9. krogu v nedeljo gostoval pri Radomljah, Mura pa bo gostila Aluminij.