Mura zavrača namigovanja o odstopu Anteja Šimundže

Po neodločenem izidu na včerajšnji domači tekmi proti Domžalam (1:1) so danes vodilni v prekmurskem klubu sporočili, da so namigovanja o odstopu Anteja Šimundže z mesta trenerja kluba neresnična.

V izjavi za javnost je Mura zapisala: "V zadnjih urah so se v različnih medijih in na družbenih omrežjih pojavili članki in zapisi o tem, da naj bi trener Ante Šimundža po včerajšnjem remiju proti Domžalam ponudil svoj odstop. Gre za informacije, ki niso kredibilne, so netočne in vnašajo nemir med navijače."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Oglasil se je tudi športni direktor: 'Takšne navedbe so smešne' Športni direktor kluba Denis Rajbar je šel korak dalje:"Takšni zapisi me čudijo. Očitno želi nekdo vnašati nemir tako med igralce, kot med navijače. Res je, smo v obdobju, ko nam rezultati ne gredo na roko, ampak nihče, niti klub, niti Ante Šimundža, ni razmišljal o tem, da bi se naša skupna pot končala. Takšne navedbe so smešne in so čista izmišljotina. V Muri delamo na dolgi rok, s trenerjem pa smo nedolgo nazaj tudi podpisali novo pogodbo. Ravno z delom na dolgi rok smo v zadnjih letih prišli do zgodovinskih uspehov, spomnimo se, kje smo bili leta 2017. Nekateri očitno vohajo neuspeh in se želijo naslajati ob seriji manj uspešnih rezultatov. Samo smo na drugi strani prepričani v dobro delo, za katerega verjamemo, da se nam bo obrestovalo in se bomo vrnili še močnejši. Mura je tako organizacijsko, kot finančno, med najbolj urejenimi klubi v Sloveniji in za prihodnost ni nobene bojazni."

icon-expand Ante Šimundža FOTO: Damjan Žibert