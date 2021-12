Mura končuje konferenčno ligo na gostovanju pri Vitesseju

Nogometaši Mure bodo v četrtek končali svoje prvo udejstvovanje v skupinskem delu katerega od evropskih tekmovanj. Ob 21.00 bodo v 6. krogu konferenčne lige gostovali na Nizozemskem pri Vitesseju. Izbranci Anteja Šimundže nimajo več možnosti za preboj v izločilne boje, kar pa še ne pomeni, da ne bodo poskusili presenetiti še zadnjega tekmeca. Prenos obračuna na Kanalu A in VOYO ob 20.30.

Sobočani so v prejšnjem krogu v Ljudskem vrtu z 2:1 na kolena spravili veliki Tottenham, za kar so, poleg točka, za svojo prvo zmago v skupinskem delu dobili še 500.000 evrov. Takšna vsota – za preboj v skupinski del so prejeli 2,94 milijona evrov, skupaj s kvalifikacijami pa čez tri milijone – pa je dovolj velik motiv tudi za obračun na stadionu GelreDome (kapaciteta 21.248) z nizozemskim prvoligašem, ki je sicer prvo medsebojno tekmo v skupini G dobil z 2:0.

Če pri Sobočanih sam tekmovalni vidik ni toliko v ospredju, pa je drugače pri Nizozemcih, ki se še borijo za drugo mesto v skupini in napredovanje v spomladanske izločilne boje. Francoski Rennes, ki ima v svojih vrstah s petimi goli najboljšega strelca tekmovanja Gaetana Laborda, si je z 11 točkami že zagotovil osmino finala, Tottenham in Vitesse pa imata po sedem točk, tako da bo zadnji krog odločil o drugem potniku v dodatne boje za osmino finala. Prvi dve mesti sta sicer že oddani v skupinah A, kjer sta vodilna Lask Linz in Maccabi Tel Aviv (HJK Filipa Valenčiča je že brez možnosti), C, kjer sta na vrhu Bodo/Glimt in Roma, ter H, kjer sta se najbolj izkazala Basel in Karabah.

icon-expand Tekma med Muro in Tottenhamom FOTO: Damjan Žibert

Sicer pa si je napredovanje iz skupine B zagotovil Gent, v boju za drugo mesto pa so še Partizan, Flora in Anorthosis Famagusta Denisa Popovića. V skupini D je že kvalificiran AZ Alkmaar, drugo mesto pa lovita Randers in Jablonec. V skupini E je prvi Feyenoord, za drugo mesto pa se bosta merila Slavia Praga in Union Berlin. V skupini F je zagotovo na prvem mestu Köbenhavn, v igri za drugo mesto pa sta še Slovan Bratislava in Paok Jasmina Kurtića. Znano je tudi to, da iz evropske lige v dodatne kvalifikacijske boje v konferenčni ligi prihajata Fenerbahče Mihe Zajca in Celtic, pridružilo pa se jima bo še šest klubov. Sicer pa so si v evropski ligi že zagotovili nadaljevanje tekmovanje Lyon, Rangers, Monaco, Eintracht Frankfurt, Olympiacos, Galatasaray, Lazio, Bayer Leverkusen, Betis in West Ham.

icon-expand Mura FOTO: Damjan Žibert

V evropski ligi sta brez možnosti Miha Blažič s Ferencvarosom in Jon Gorenc Stanković s Sturmom, medtem ko ima Dejan Petrovič z dunajskim Rapidom še možnost za tretje mesto v skupini H in s tem preboj v dodatne boje za osmino finala konferenčne lige. Zadnji krog skupinskega dela tudi v Ligi prvakov Tekme 6. kroga konferenčne in evropske lige bodo v četrtek, že v torek in sredo pa bodo skupinski del končali v Ligi prvakov. Tam sta v skupini A že v osmini finala Manchester City in PSG, Leipzig Kevina Kampla pa se bori za tretje mesto in nadaljevanje v dodatnih bojih za osmino finala evropske lige. V skupini B si je napredovanje zagotovil Liverpool, Atletico Madrid Jana Oblaka pa je še v igri za drugo mesto. V skupini C je jasno že vse, Ajax in Sporting gresta v osmino finala lige prvakov, tretjeuvrščena Borussia Dortmund pa v boje za osmino finala evropske lige.

icon-expand Jan Oblak FOTO: AP