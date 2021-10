Poraz, ob katerem se poraja vprašanje, ali bi bilo na Fazaneriji nemara drugače

Mura je v četrtek na tretji tekmi Konferenčne lige še tretjič izgubila. Kljub temu pa so lahko v taboru državnih prvakov ponosni na svojo predstavo, kar je poudaril tudi Ante Šimundža, saj so se večji del tekme povsem enakovredno kosali s favoriziranim Rennesom in imeli dovolj priložnosti, da bi izenačili oziroma celo zmagali. Glasni navijači, bilo jih je kakih tri tisoč, so po tekmi bučno pozdravili svoje ljubljence, a se niso mogli znebiti občutka, da bi morda bilo drugače, če bi bila tekma odigrana na Fazaneriji in ne v Ljudskem vrtu.

icon-expand Navijačem v Ljudskem vrtu je žal, da Mura tekem ne sme gostiti na domači Fazaneriji. FOTO: Luka Kotnik Mura letos prvič nastopa v skupinskem delu enega od evropskih tekmovanj. Ker njena Fazanerija ne ustreza evropskim standardom, Muraši domače tekme igrajo v Ljudskem vrtu, kjer je v četrtek gostoval francoski prvoligaš iz Rennesa. Čeprav je hitro povedel, je Mura v nadaljevanju pokazala odličen obraz. Hitro izenačila in tudi pri zaostanku z 1:2 imela kar nekaj zrelih priložnosti, da bi se vrnila nazaj. Na koncu je žal nekaj zmanjkalo. Ante Šimundža po tekmi ni želel iskati izgovorov, povedal je, da je ponosen na predstavo svojih ljubljencev, a zaradi poraza nikakor ne tudi zadovoljen. Na vprašanje, kaj še manjka Muri, da bi vpisala svoje prve evropske točke, je takoj izpostavil individualne napake. Pri prvem golu si jo je privoščil Žiga Kous, pri drugem pa Žan Karničnik. Težko bi mu oporekali, a zvesti navijači Mure so imeli tudi drugačno razlago. Kot so si bili v en glas enotni že pred tekmo, Mura na domačih tekmah Konferenčne lige pogreša za evropske razmere neustrezno in dotrajano, a tudi kultno ter zelo glasno Fazanerijo. Prepričani, da bi jim bilo na Fazaneriji lažje

"Zagotovo ni isto ne za nogometaše ne za navijače. Ljudski vrt je dom našega največjega rivala. Od Murske Sobote do sem je 60 kilometrov, tudi zaradi tega marsikateri navijač danes ni mogel priti," nam je o razliki med igranjem na Fazaneriji in v Ljudskem vrtu pred tekmo razlagal privrženec Murašev Goran. Eden izmed tri tisoč obiskovalcev, ki so v četrtek dopotovali v Maribor in pripravili čisto pravo evropsko vzdušje, pri čemer so jim pomagali tudi zelo glasni navijači Rennesa, je izpostavil še dejstvo, da je Ljudski vrt enostavno prevelik za Muro. "Jasno je, da je našim nogometašem lažje igrati na Fazaneriji. Stadion je manjši in zato je boljše vzdušje." Murska Sobota ima po podatkih iz leta 2019 18 tisoč prebivalcev, Ljudski vrt jih sprejme slabih 13 tisoč. Navijači sicer verjamejo, da bo Mura prej ali slej gostila evropske tekme na svojem stadionu, a pot do tja bo še dolga. Čeprav je bila Fazanerija v zadnjih letih deležna nekaterih obnov, ji precej manjka, da bi ustrezala kriterijem četrte kategorije UEFA, ki je nujno potrebna, da lahko stadion gosti tekme skupinskega dela Konferenčne lige. icon-expand Mura je kvalifikacijske tekme še lahko gostila na Fazaneriji, saj je klubu poleti uspelo, da je stadion dobil licenco tretje Uefine kategorije. Do četrte pa je še dolga pot. FOTO: Damjan Žibert 'Ključno je, da bo stadion imel osem tisoč sedežev'

Fazanerija trenutno uradno sprejme dobrih 4.500 navijačev. Da bi lahko gostila tekme skupinskega dela, bi jih morala sprejeti vsaj osem tisoč. Največja posodobitev v zadnjih letih je zagotovo bila postavitev reflektorjev, ki jih prej sploh ni bilo, prenovljeni pa so tudi prostori pod glavno tribuno, kjer so garderobe. Generalni sekretar kluba Jaka Maučec ocenjuje, da je realno pričakovati, da bo Fazanerija v prihodnje lahko gostila tekme te kategorije, a do tja vodilne v klubu čaka še precej dela. "Potrebno bo preseliti zelenico bližje glavni tribuni, dograditi povezavo med glavno in severno tribuno ter vzpostaviti novo vzhodno tribuno z vsemi pripadajočimi prostori. Ključno je, da bo imel stadion osem tisoč sedežev," je pojasnil. Kot je dodal, ni vse odvisno zgolj od kapacitete stadiona: "Potrebno bo prenoviti VIP prostore, pa okrog sto mest za novinarje s pripadajočimi parkirišči, prostor za novinarske konference. Tu so še sejne sobe za Uefine funkcionarje, ki imajo vse določene kvadrature." Fazanerija bi bila na nivoju, kjer odločajo malenkosti, velika prednost

Zagotovo Fazanerija ni glavni razlog, da je Mura po treh krogih še brez točke. Šimundža je na novinarski konferenci po tekmi denimo izpostavil tudi pomanjkanje izkušenj z evropskega nivoja: "To so stvari, pri katerih lahko z izkušnjami napredujemo. Gremo iz tekme v tekmo, moramo rasti." A po drugi strani so nogometaši Mure prav proti Rennesu na svoji koži spoznali, da proti renomiranim evropskim tekmecem lahko odloči vsaka malenkost. In morda imajo navijači prav, ko v en glas govorijo, da bi bilo na Fazaneriji drugače. Morda je prav peklensko vzdušje, ki smo ga vajeni s kultne Fazanerije, tista malenkost, ki je manjkala Muri ob sicer odlični predstavi proti lanskemu udeležencu Lige prvakov.