Mura lovi jesen v Evropski ligi

Slovenski državni prvaki so letošnjo evropsko pot začeli v kvalifikacijah za elitno Ligo prvakov. V prvem krogu so s skupnim izidom 6:0 zanesljivo ugnali severnomakedonsko Škendijo. V drugem krogu je bil po dveh zahtevnih obračunih s končnim izidom 3:1 boljši bolgarski Ludogorec, zaradi česar so se Sobočani preselili v kvalifikacije za Ligo Evropa.

Mura je v tamkajšnjem tretjem krogu glavni korak proti evropski jeseni naredila proti litovskemu Žalgirisu, ki ga je v skupnem izidu ugnala z 1:0, potem ko je v gosteh za zmago, vredno skoraj tri milijone evrov, zadel kapetan Žiga Kous.