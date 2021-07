Šimundža: To je realnost. Potrebovali smo 25 minut, da smo se navadili na njihovo hitrost

Mura zdržala uvodni nalet Ludogorec je bil na Fazaneriji v vlogi favorita in tekmo tudi tako odprl. Na začetku se je vse dogajalo pred vrati Mure, a so se domači nato pobrali in do konca polčasa se je stanje na zelenici poravnalo. "To je realnost. Potrebovali smo 20, 25 minut, da smo se navadili na njihovo hitrost, dinamiko. Potem smo vzpostavili ravnotežje. Mislim, da smo odgovorili zelo dobro. Je pa dejstvo, da nismo navajeni na to dinamiko, na to hitrost, na hitro razmišljanje. Hvala bogu smo se adaptirali ekstra, ekstra hitro," je bil zaradi reakcije svojih varovancev po začetnem pritisku vesel Šimundža.

"Na začetku je bil pritisk z njihove strani velik, želeli so si zadeti, mi pa smo se dobro branili. Malo smo trpeli, a smo prišli čez to obdobje v tekmi, potem pa smo si tudi mi priigrali priložnosti in pokazali dobro igro," pa je prvi polčas pokomentiral Horvat.

'Ko smo ujeli ritem, smo imeli priložnosti'

V zaključku prvega in nato večji del drugega dela je bila Mura vsaj enakovreden, če ne celo boljši tekmec. Muraši pa so svoje navijače na noge večkrat dvignili tudi z izjemno požrtvovalnostjo, saj so v obrambnih akcijah delovali zares kolektivno. Horvat je glede tega povedal: "Bilo je zelo težko. Vsak je želel dati svoj maksimum. Na tekmi smo se potrošili do konca, a nam spet ni bilo tako težko. To je Liga prvakov in take tekme se igra z veseljem."

"Enostavno je stvar takšna, če nisi navajen. Če gledaš stvari negativno, potem ti je vse narobe. A mi želimo gledati na stvari pozitivno. Vedeli smo, na kakšen način se je treba postaviti. Fantje so to oddelali fenomenalno, tudi z žrtvovanjem. Ko smo ujeli ritem tekme, ritem nasprotnika, smo prišli tudi do svojih polpriložnosti in priložnosti. Ko pogledam celo tekmo skupaj, smo bili kar enakopravni," je dodal Šimundža.