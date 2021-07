Pogumna Mura favoriziranemu Ludogorcu pokazala, da z njo ni šale

Nogometaši Mure so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov remizirali z Ludogorcem. Glasno in številčno občinstvo na Fazaneriji ni videlo zadetkov, a je lahko s predstavo svojih ljubljencev še kako zadovoljno. Muraši so se namreč pogumno zoperstavili favoriziranim nasprotnikom in imeli v zaključku tudi kar nekaj zrelih priložnosti, v 84. minuti je Žiga Kous celo stresel okvir vrat.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right Mreži sta v dodobra napolnjeni Fazaneriji mirovali. Bližje zmagi pa so bili Muraši, ki so v 84. stresli okvir vrat. Terensko premoč je imel bolgarski prvak, a ni izkoristil redkih lepih priložnosti. Mura bo v primeru zmage v skupnem seštevku proti Ludogorcu v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov igrala proti zmagovalcu obračuna med grškim Olympiacosom in azerbajdžanskim Neftčijem. V primeru izpada proti Ludogorcu pa bi jim v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo nasproti stal zmagovalec dvoboja Ferencvaros - Žalgiris. Več sledi! icon-link Statistika tekme Mura – Ludogorec FOTO: Sofascore.com