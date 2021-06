Mura, Maribor in Domžale bodo danes dobili prve evropske tekmece

Mure ni med nosilci, njeni možni tekmeci pa so Cluj iz Romunije, Škendija iz Severne Makedonije, Alaškert iz Armenije in Budućnost Podgorica iz Črne gore. Prve tekme 1. kvalifikacijskega kroga bodo 6. in 7. julija, povratne pa 13. in 14. julija. V sredo ob 12.00 bodo izžrebali še pare 2. kvalifikacijskega kroga. Danes ob 13. uri pa bodo izžrebali tudi pare 1. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. V žrebu bosta dva slovenska kluba, in sicer Maribor in Domžale, ki bosta oba med nosilci.