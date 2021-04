Mura na Fazaneriji deklasirala Olimpijo

Spomladi še neporaženi Ljubljančani so v Murski Soboti le naleteli na boljše od sebe. Črno-beli, ki so med drugim prekinili niz desetih tekem brez poraza ljubljanskega trenerja Gorana Stankovića, so v večini obračuna pokazali boljšo in konkretnejšo igro od gostov (20:6 v strelih), tako da so zasluženo prišli do svoje 13. zmage ter tudi tretjega mesta na lestvici. Doma so Olimpijo ugnali s 3:0.

icon-expand Varovanci Gorana Stankovića so prvič v drugem delu sezone izgubili. FOTO: Kanal A Olimpija ostaja vodilna, a ima namesto sedmih le štiri točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem Mariborom. Še štiri več zaostaja Mura, ki je prekinila niz štirih tekem brez zmage. Sobočani, ki so pogrešali kaznovaneDragana Lovrića, Stanišo Mandića in Klemna Šturma ter še nekaj dlje časa poškodovanih, so odločneje začeli tekmo, toda prvo pravo priložnost so imeli Ljubljančani, ko je Radivoj Bosić poskusil od blizu, dobro pa je reagiral Matko Obradović. Ta je moral posredovati tudi v 14. minuti, takrat je Bosić sprožil od daleč. Domači so nekajkrat poskrbeli za malce bolj vroče dogajanje pred vrati zeleno-belih, toda še najnevarnejši je bilAmadej Maroša v 13. minuti, ko je poskusil iz ostrega kota z desne strani, Žiga Frelih pa je bil nanj pripravljen. V 44. minuti je od daleč poskusil šeLuka Bobičanec, a prešibko, da bi lahko presenetil ljubljanskega čuvaja mreže. PREBERI ŠE Tabor Sežana s tremi točkami iz Kidričevega Zato pa ga je v 48. minuti, ko je svoj osmi gol dosegel z izjemnim strelom z malo manj kot 20 metrov in žogo poslal v zgornji kot Olimpijinih vrat. Deset minut pozneje je pri Olimpiji z leve strani sprožil Đorđe Ivanović, a bil malce premalo natančen. V 61. minuti je s podobnega položaja, le da z desne strani poskusil Maroša, a je tudi on zgrešil cilj. Takoj zatem je z leve poskusil še Bobičanec, Frelih je žogo odbil, Maroša pa jo je nato poslal čez gol. Slednji je v 66. minuti zapravil novo lepo priložnost, je pa v 70. minuti vodstvo podvojil Žiga Kous, ko je najprej z roba kazenskega prostora spet streljal Maroša, Frelih pa je žogo odbil le do Kousa, ki je nato zadel za 2:0. Na 3:0 pa je v 76. minuti povišal Jan Gorenc, ki je zadel z glavo po podaji z desne strani. Žoga se je čez golovo črto odbila od prečke. Mura je zatem le še brez posebnih težav nadzorovala potek tekme.