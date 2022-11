Mura na zaostali tekmi ugnala Bravo in se povzpela na drugo mesto

Mura in Bravo sta nadaljevala tekmo, ki so jo sodniki zaradi goste megle v nedeljo prekinili. Tekma se je nadaljevala od 26. minute in brez Tia Cipota, ki ga je v ekipi Mure zamenjal Martin Šroler.

Gostitelji so sicer takoj prevzeli pobudo, Luka Bobičanec je prvi nevarno zagrozil, z volejem je streljal mimo gola. Bravo je po uvodnem pritisku gostiteljev hitro vzpostavil ravnotežje, priložnosti pa si ni pripravil, do odmora je bil na drugi strani nevaren le še Šroler, ki je v 38. minuti od daleč streljal mimo desne vratnice.

Na začetku drugega dela so sredino igrišča prevzeli gosti, ki so začutili možnost, da lahko v Murski Soboti osvojijo tudi kaj več kot točko. Nekajkrat so prišli do zaključnega strela, a niso bili posebej nevarni. V 69. minuti pa je imel po podaji Simona Nsanaja odlično priložnost Martin Kramarič, znašel se je sam pred vratarjem, a namesto da bi streljal, je iskal podajo, ki pa je ni pričakoval nihče od soigralcev, tako da je žoga zletela v prazno.

V 73. minuti je sledila kazen. Po dolgi podaji je Mirlind Daku, ki je bil sicer takoj za sredinsko črto v nedovoljenem položaju, prepustil žogo Mihaelu Klepaču, ta je sam stekel proti vratarju Gašperju Lubeju Finku in ga s strelom med nogami tudi premagal.