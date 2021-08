Mura pred povratnimi tekmami v najboljšem položaju

Najtežje delo čaka Domžalčane. Po visokem porazu z 1:6 v Trondheimu proti Rosenborgu imajo res minimalne možnosti za skupni uspeh. A do čudežnega preobrata bodo skušali priti kot prvi od slovenskih ekip, saj jih povratna tekma čaka že v torek. Igrali jo bodo na ljubljanskem stadionu Stožice.

Izbranci Dejana Djuranovića so se že pred prvo tekmo z Norvežani zavedali, da bo naloga vse prej kot lahka. Rosenborg ni več tako uspešen kot v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in na začetku tega stoletja, ko je bil norveški prvak 13-krat zapovrstjo med letoma 1992 in 2003. Ob tem je v skupinskem delu lige prvakov igral enajstkrat med letoma 1995 in 2007. Kljub temu so bili Norvežani premočni za Domžalčane.

Na Norveškem so Domžalčani slabo začeli, hitro dobili prvi gol, potem pa so se njihovi nasprotniki "razleteli" po igrišču in kaznovali vsako najmanjšo napako. "Torkova povratna tekma v Stožicah bo za nas predstavljala še eno učno uro. Proti ekipi, ki je za razred ali dva boljša od nas, bo potrebno odigrati po svojih najboljših močeh. Pridobljene izkušnje bomo morali nato prenesti v državno prvenstvo in verjamem, da bodo naši fantje tudi v naslednjih letih nastopali na takšni ravni," je za klubsko spletno stran dejal trener Djuranović.

Boljši s tega evropskega dvoboja bo nato na zadnji stopnički kvalifikacij igral z Rennesom. Domžalčani so pred to tekmo ostali tudi brez generalke na domači sceni, saj so tekmo 4. kroga prve lige Telemach s Koprom prav zaradi njihovega evropskega obračuna prestavili.