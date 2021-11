Mura pred spektaklom: V Ljudski vrt prihaja Tottenham

V londonskem taboru, ki je v nedeljo pod vodstvom Antonia Conteja zmagal v prvenstvu, ko je "padel" Leeds, sicer merijo na prvo mesto v skupini, saj veljajo za enega glavnih favoritov tekmovanja, a po drugi strani v teh dneh razmišljajo tudi o drugih vidikih.

Nenazadnje so danes objavili več kot 95 milijonov evrov težko izgubo za poslovno leto, ki se je končalo junija 2021, dolgovi pa so narasli na 841 milijonov evrov (odplačevanje do leta 2051). V klubu pravijo, da je to tudi posledica pandemije novega koronavirusa, ki je udarila v času, ki za klub ni ugoden, saj odplačuje tudi svoj nov moderen stadion, ki so ga "odprli" leta 2019.

Kljub temu imajo v klubu, po Transfermarktu, vrednem 697 milijonov evrov (Mura 7,53), načrte za prihodnost in tudi zagotovljena sredstva za januarske okrepitve. Trenutno sicer nimajo veliko težav v kadru, poškodovana sta le Cristian Romero, ki proti Muri ne bo igral, in Giovani Lo Celso, ki je še vprašljiv. Tekmo bodo sodili Portugalci Antonio Emanuel Carvalho Nobre, Pedro Ribeiro in Nelson Filipe Vila Pereira.