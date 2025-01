Mura prva začela s pripravami na nadaljevanje sezone

Trener Oskar Drobne je na igrišču z umetno travnato površino pozdravil zasedbo, ki so jo sestavljali Vid Šumenjak, Kai Cipot, Borna Proleta, Žiga Laci, Leard Sadriu, Almin Kurtović, Klemen Pucko, Matic Vrbanec, Sandi Nuhanović, Edin Julardžija, Aljaž Antolin, Dario Vizinger, Amadej Maroša, Filippo Tripi, Gal Kurež, Vasilios Zogkos ter mladi Aljaž Strajnar, Jan Krajnc, Blaž Kovač, Alin Kumer Čelik in Žan Petrovič, z jesenske posoje v Kidričevem oziroma Grosupljem pa so se vrnili Jaka Domjan, Luka Turudija in Nikola Jovićević.