Mura remizirala, Olimpijo pa na povratni tekmi čaka še veliko dela

V drugi minuti sodnikovega podaljška prvega polčasa pa je David Suaelehe storil veliko napako. Pri pokrivanju zelo aktivnega Balase se je v lastnem kazenskem prostoru spotaknil in ga podrl, ker pa je ravno takrat v Olimpijin kazenski prostor letel predložek, je glavni sodnik pokazal na belo piko. Izvedel jo je Marius Stefanescu , ki je slabo streljal in Vidovšek mu je enajstmetrovko ubranil. A kaj, ko je bil pri odbiti žogi prvi prav Stefanescu, ki jo je z levico pospravil v Olimpijin gol.

Po uvodnem šoku so domači nogometaši potrebovali nekaj časa, da se zberejo, nato pa so si po dobre pol ure igre so si priigrali prvo lepo priložnost na tekmi, ko je po kotu do strela z glavo prišel osrednji branilec Mihai Balasa , žogo pa je na golovi črti blokiral Olimpijin litvanski reprezentant Justas Lasickas .

Le slabih pet minut po trojni menjavi si je Svit Sešlar privoščil hudo napako. Olimpijin kapetan je kot zadnji igralec v obrambi za ramo vlekel Sepsijevega napadalca Alexandruja Tudorieja , ki je v igro vstopil le nekaj sekund pred tem. Romun je padel, škotski glavni sodnik pa je Sešlarju pokazal rdeč karton in domači ekipi še drugič na tekmi dodelil najstrožjo kazen. Izvedel jo je kar Tudorie sam in tako kot narekuje nepisano pravilo, enajstmetrovke ni izkoristil. Znova se je izkazal Vidovšek, ki je pravilno predvidel kam bo napadalec streljal in rezervistov poskus tudi obranil.

Ob polčasu se je Albert Riera odločil v igro poslati Agustina Doffa , ki je zamenjal v prvem polčasu malo vidnega Timija Maxa Elšnika . V 61. minuti pa se je Olimpijin strateg odločil za kar trojno menjavo. Pedro, Pascal Juan Estrada in Ivan Prtajin so svoja mesta prepustili Đorđetu Crnomarkoviću , Almedinu Ziljkiću in Mustafi Nukiću .

Sepsi je bila še naprej konkretnejši nasprotnik in si v 84. minuti priigral kot z desne strani. Podajo s kota je na oddaljeno vratnico podaljšal Andres Dumitrescu , tam pa jo je iz neposredne bližine v Olimpijino mrežo pospravil Nicoale Paun . Olimpijini igralci so pri glavnemu sodniku nemudoma protestirali zaradi domnevne igre z roko, vendar niso bili uslišani in vodstvo Sepsija je obveljalo.

Ekipa, ki bo iz tega para napredovala v tretji krog, se bo pomerila z zmagovalcem dvoboja med HNK Rijeka in Djurgardens IF. Švedi so na prvi tekmi na Rijeki slavili z 2:1.

Mura z remijem korak bližje napredovanju

Tekmo so veliko bolje otvorili Irci, ki so si že v prvi minuti priigrali izjemno priložnost. Po levi strani je prodrl Eoin Doyle in podal v sredino, tam pa je žogo pričakal Barry Cotter, ki jo je z levico poslal visoko prek vrat Matka Obradovića.

A vseeno je Mura udarila prva. V 27. minuti srečanja je Mirlind Daku izkoristil napako Harryja Brockbanka, mu ukradel žogo, se sam podal proti St. Patrickovemu vratarju, ga zaobšel in zabil za vodsto gostov. Do konca prvega polčasa sta mreži mirovali, v drugi polčas pa so agresivneje krenili domačini.

V 60. minuti se jim je pritisk obrestoval in irski podprvaki so izenačili. Po podaji Cotterja iz avta je žogo ukrotil Doyle in jo podal do Christopherja Forresterja. Irski vezist je žogo z desnim stegnom lepo ukrotil, z levico pa jo nato ob pomoči prečke poslal v Murin gol. Do konca tekme so bili domači nogometaši podjetneši, a si resnejše priložnosti niso priigrali. Za povrh pa so v 91. minuti ostali še brez Marka Doyla, ki je prejel rdeč karton.