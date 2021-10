Trener Rennesa z izbranimi besedami o Muri, nato potegnil vzporednice s francoskimi amaterji

V mariborskem Ljudskem vrtu je vse nared za obračun tretjega kroga Konferenčne lige med Muro in francoskim Rennesom. Gostje so v vlogi favoritov, a se zavedajo, kako nevarni znajo biti Sobočani. Trener Rennesa Bruno Genesio je na novinarski konferenci o Muri govoril z izbranimi besedami. Prenos obračuna bo od 18.25 dalje na Kanalu A in VOYO.

"Večino časa igrajo s tremi osrednjimi branilci, to pa je sistem, na katerega smo vajeni, saj tako igra veliko ekip v Ligue 1. Mura ima jasno vizijo, kako želi igrati in velike ambicije. Pokazali so jih proti Tottenhamu, čeprav so na koncu plačali visoko ceno," je o aktualnih slovenskih prvakih povedal Bruno Genesio. 55-letniku, ki Rennes vodi od marca letos, je všeč, da Mura ne odstopa od svoje igre. Kot je nadaljeval, Muraši ne glede na nasprotnika igrajo napadalno igro in ne odstopajo od svojega koncepta.

Muro primerjal s francoskimi amaterji

Genesio se zaveda, da bodo morali njegovi varovanci za nov paket treh točk pokazati predstavo na najvišjem nivoju. "V evropskih pokalih je nujno, da odigraš brez napak. Morali bomo biti na najvišjem nivoju. Podobno je, recimo, v prvih krogih francoskega pokala. Čeprav tam nastopajo tudi amaterski klubi, so presenečenja pogosta. Ne bi si želel, da se nam to zgodi. Smo favoriti in imamo lepo priložnost za nov korak do napredovanja, a ponavljam, morali bomo biti na najvišjem nivoju." "Mure ne smemo vzeti zlahka. Morali jo bomo spoštovati, drugače bomo kaznovani," je še previden nekdanji nogometaš Lyona.

Muraši si želijo ponoviti začetek drugega polčasa proti Tottenhamu

Na drugi strani je Ante Šimundža, kot smo že poročali, poudaril, da bo zelo pomembno, koliko žog bodo uspeli zadržati njegovi varovanci. Nekdanji prvi mož Maribora, ki ima na Ljudski vrt nedvomno odlične spomine, je med drugim še povedal, da bodo skušali razgaliti slabe točke v igri trenutno sedme ekipe francoskega prvenstva in – zanimivo – sploh edine, ki je v tej sezoni uspela ugnati zvezdniški PSG.

icon-expand Mura – Rennes FOTO: 24ur.com

Po prvem golu tudi prve točke?

V skupini G sta trenutno vodilna Rennes in Tottenham. Med seboj sta se razšla z 2:2 v prvem krogu, nato pa premagala Muro oziroma Vitesse. Nizozemci so pri treh točkah, do katerih so prišli z zmago (2:0) v Ljudskem vrtu v prvem krogu. Mura je tako še brez točke, a je predvsem na zadnji tekmi proti Tottenhamu kljub visokemu porazu dokazala, da se lahko meri tudi z bistveno bolj renomiranimi nasprotniki.

Spomnimo, po hitrem zaostanku z 0:2 so se v nadaljevanju pobrali in imeli kar nekaj zrelih situacij. Iz ene takšnih je na začetku drugega polčasa sijajen zadetek z volejem dosegel Žiga Kous, ki je v kapetanskem slogu poskrbel za zgodovinski prvi gol Mure v skupinskem delu enega od evropskih tekmovanj. Do konca so Spursi prevzeli pobudo, ko sta vstopila prva zvezdnika Harry Kane in Son Heung-min, a tudi ta odločitev trenerja Nuna Espirita Santa je nenazadnje pokazala, da tekmeci Mure nikakor ne jemljejo zlahka.