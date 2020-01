Mura se je okrepila z napadalcem Fiorentine

Obetavni krilni napadalec Renato Simićje bil pred odhodom v Fiorentino član ljubljanske Olimpije in Domžal. Mura je sporočila, da je z italijanskim prvoligašem sklenila dogovor o posoji z odkupom.

Simić je soigralec Murinih nogometašev Žige Lacijater Kaija Cipotav reprezentanci do 19 let, ki jo marca čaka elitni del kvalifikacij za uvrstitev na evropsko prvenstvo. Na zadnjih kvalifikacijskih tekmah novembra na Švedskem je na treh tekmah Simić dosegel tri zadetke, z Muro pa je podpisal pogodbo do 31. maja 2023, so še sporočili iz Mure.

Murskosoboški prvoligaš se je že pred tem okrepil s krilnim napadalcem Stanišo Mandićem.

