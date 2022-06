Mura se krepi, prihaja srbski napadalec Nikola Petković

Prestopa se veseli tudi Petković: "O klubu sem slišal veliko dobrega od mojega prijatelja Luke Šušnjare in tudi od drugih. Vsi so mi povedali, da gre za odličen klub, kjer ima nogometaš vse pogoje, da napreduje, saj se dela dobro, profesionalno, in da so odnosi znotraj kluba odlični," je dejal za klubsko stran Mure.