Mura se pripravlja na zadnjo evropsko kvalifikacijsko tekmo letos

Na prvi tekmi je Žiga Škoflek v uvodnih minutah Murskosobočane pripeljal do vodstva z lepim strelom z 20 metrov, nato pa so za preobrat poskrbeli Jakob Jantscher z bele pike, Otar Kiteišvili in Kelvin Yeboah. Ekipa, v kateri igra tudi slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković, je po visokem vodstvu malce popustila, Mura pa si je pripravila nekaj priložnosti in bi lahko ob boljši realizaciji prišla do ugodnejšega razpleta.

"Vemo, kakšno je naše izhodišče, zelo dobro se ga zavedamo, a če bi to dojemali kot pot brez upanja, ne bi bili športniki," je Ekipa SN navedla trenerja Anteja Šimundžo po nedeljski Murini prvi prvenstveni zmagi v tej sezoni, ko je z 1:0 premagala Celje. "Je pa dejstvo, da bo težko. Zelo težko, smo v velikem zaostanku. V Gradec želimo odpotovati z dvignjeno glavo, ponosno, in tako se želimo tudi vrniti domov," je dodal strateg Mure.