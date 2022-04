'Pragmatični' Maribor z obrambno taktiko do zmage na derbiju

Nogometaši Maribora so v 30. krogu premagali Olimpijo z 1:0. Edini strelec na tekmi je bil Ognjen Mudrinski v 75. minuti. Aktualni nogometni prvaki iz Murske Sobote so v slovenski prestolnici gostovali pri Bravu. V izjemno težkih razmerah so gostje iz Prekmurja prišli do dragocene zmage, ki jih ohranja (vsaj) v boju za preboj v evropska tekmovanja v naslednji sezoni. V Šiški je bilo na koncu tesnih 2:1 za črno-bele. Nogometaši Kalcerja iz Radomelj in Aluminija pa so se v Domžalah razšli z neodločenim izidom 1:1.

Mariborčani so prekinili dolg niz devetih tekem brez zmage na večnih derbijih. Ob tem, ko so Olimpijo doma prvič premagali po novembru 2017 in prvič nasploh po septembru 2019, so na 52. večnem derbiju z "novo" Olimpijo prišli do treh točk, ki so po eni strani Olimpijo bržčas izločile iz boja za prvaka, po drugi pa so Štajerce utrdile na mestu, ki jim prinaša 16. prvenstveno zvezdico. Zdaj je pravi tekmec Maribor praktično le še Koper, ki ob tekmi manj zaostaja za šest točk, Olimpija, ki je sicer dobila dva večna derbija v sezoni in na enem igrala neodločeno, pa že za deset. Do konca sezone je še šest krogov. Mariborčani so že po dobre pol minute prvič poskusili, streljal je Đorđe Ivanović, Ivan Banić pa je bil na mestu. Nov nevaren strel je 8250 gledalcev na stadionu, kar je bila maksimalna dovoljena kapaciteta po omejitvah in kaznih, videlo v 14. minuti, takrat je bil z roba kazenskega prostora premalo natančen Jan Repas. Ljubljančani so prvič opozorili nase v 25. minuti, ko je po protinapadu streljal Almedin Ziljkić, toda žogo poslal mimo vrat, tako kot v 27. minuti Ivan Prtajin. Oba sta streljal malce izven kazenskega prostora, le da prvi z leve, drugi pa malce z desne strani. V 37. minuti je do strela s približno enajstih metrov prišel Mario Kvesić, toda tudi on žogo poslal mimo vrat. Repas je imel pri domačih v 44. minuti novo lepo priložnost, ko je sprožil z roba kazenskega prostora, toda žogo je v kot preusmeril Eric Boakye. A tega domači dolgo niso mogli izvesti, saj so navijači Olimpije Green Dragons takrat zmetali na igrišče nekaj stolov.





V uvodu drugega je Martin Milec toliko blokiral nevaren strel Ziljkića, da je žoga zletel čez gol in ne vanj. Mirnejše obdobje je v 67. minuti prekinil Timi Max Elšnik, ki se je odločil za strel od daleč in zadel vratnico. Pet minut pozneje je veliko navijačev domače vrste že videlo žogo v mreži, ko je prodrl in streljal Marko Alvir, toda na koncu je žogo poslal mimo gola. So pa mariborski ljubitelji nogometa lahko v zrak skočili v 75. minuti, ko je najboljši strelec lige Ognjen Mudrinski z natančnim strelom z 20 metrov matiral ljubljanskega vratarja za 1:0 in svoj 15. gol v sezoni. V 86. minuti so se za trenutek gola veselili tudi gosti, toda Đorđe Crnomarković je bil v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri vodstvu in zmagi domačih. Mura v zimskih razmerah do dragocene zmage

Obračun Brava, ki je pogrešal kaznovane Nemanjo Jakšića, Martina Kramariča in Gašperja Trdina, ter Mure, ki je morala igrati brez Nika Lorbka in Klemna Šturma, je pripadel državnim prvakom iz Murske Sobote. Ti so vse bližje osvojitvi vsaj četrtega mesta, saj imajo zdaj na njem pet točk prednosti pred današnjim tekmecem. Murskosobočani so uvodoma nekaj več poskušali, a prav resno niso ogrozili Matije Orbanića. Sledilo je bolj ali manj enakovredno merjenje moči, v katerem je v obeh ekipah manjkala zadnja podaja. V 25. minuti pa je Mura povedla. Luka Bobičanec je na dobrih 20 metrih lepo prišel do strela, domači vratar Orbanić je strel sicer obranil, a žogo odbil le do Mirlinda Dakuja, ki jo je iz bližine pospravil v mrežo. Tri minute pozneje je prvič resneje zagrozil tudi Bravo, Almin Kurtović je streljal s približno 20 metrov, Marko Zalokar pa je žogo odbil čez prečko. Podobno je vratar Mure storil tudi v 36. minuti, ko je obranil poskus z glavo Gregorju Bajdetu. Toda še v isti minuti je Bravov napadalec po kotu z desne strani dobil dvoboj z Zalokarjem, ko je žogo z nogo poslal neposredno pod prečko.

V drugem polčasu je dvoboj začinilo sneženje, igra pa uvodoma ni ponudila posebej razburljivega dogajanja. V 62. minuti pa je imel Bravo dve lepi priložnosti v enem napadu. Najprej je Stefan Milić s strelom z glavo zadel prečko, odbite žoge pa nato Amarju Memiću ni uspelo poslati mimo Zalokarja. Na drugi strani je Samsindin Ouro poskusil s strelom od daleč, Orbanić pa je bil na mestu. Ta pa je spet klonil v 68. minuti, ko se je Mihael Klepač v kazenskem prostoru otresel Marka Španringa in nato z nizkim strelom poskrbel za 2:1. Na vse bolj pobeljenem igrišču je nato sledilo obdobje brez posebnih priložnosti, je pa v 90. minuti po strelu domačih moral posredovati Zalokar, ki je nato v sodniškem dodatku ujel še žogo po strelu Simona Nsanaja. Gostje povedli, Radomlje izenačile z enajstmetrovko Radomljani, ki so že igrali s svojo novo obrambno okrepitvijo Vickom Ševeljem, ki naj bi zapolnil vrzel po odhodu Zvonimirja Blaića, so gostili zadnjeuvrščeno ekipo, ki se krčevito bori za obstanek. Če so domači na osmem mestu v relativno varnih vodah, kar zadeva ohranjanje prvoligaškega statusa, pa je zgodba pri Kidričanih povsem drugačna. Tudi po današnji točki v Domžalah namreč za tekmecem zaostajajo devet točk, do konca sezone pa je le še šest krogov. Kidričani so prvi zagrozili, ko je v osmi minuti Dino Špehar zgrešil s strelom z glavo, pravŠpehar pa je bil tisti, ki je v 14. minuti načel mrežo Emila Velića, potem ko je z glavo unovčil podajo Marka Bresta z leve strani. V 22. minuti je moral prvič na tekmi posredovati vratar Aluminija David Nwolokor, ki je tokrat v vratih zamenjal Luko Janžekoviča. V 32. minuti je močno od daleč sprožil Martin Šroler in za malo zgrešil cilj. Osem minut pozneje pa so Radomljani izenačili, ko je z bele pike zadel Tomislav Mrkonjić, nad katerim je tudi bil storjen prekršek za najstrožjo kazen. Za Mrkonjića je bil to šesti gol na deseti tekmi. V 44. minuti so spet poskusili gosti, s približno 15 metrov je sprožil Tin Martić, a žogo poslal kak meter mimo desne vratnice.

V uvodu drugega polčasa sta bila nekoliko nenatančna Gedeon Guzina pri domačih in Šroler pri gostih, sledilo pa je mirnejše obdobje, ki je trajalo vse do praktično konca tekme. Ne eni ne drugi ekipi namreč ob dokaj previdni igri ni uspelo izpeljati kakšne zares nevarne akcije. Šele v 85. minuti je bilo malce bolj vroče v Aluminijevem kazenskem prostoru, a tudi takrat so gosti žogo pravočasno blokirali. V 88. minuti je na drugi strani poskusil Emir Azemović, toda domači vratar ni imel veliko dela, takisto je brez posebnih naporov svojo nalogo opravil tudi Nwolokor v drugi minuti sodniškega dodatka. Izidi:

Maribor - Olimpija 1:0

Mudrinski 76.



Bravo – Mura 1:2 (1:1)

Bajde 36.; Daku 25., Klepač 68.



Kalcer Radomlje - Aluminij 1:1 (1:1)

Mrkonjić 38./11-m; Špehar 12.