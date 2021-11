Magičen večer Mure, ki je razjezil 'čarovnika' Conteja

Mnogi angleški mediji so ob zaključku minule sezone špekulirali, da se bodo številni bogati člani angleškega prvenstva poskušali na vsak način izogniti končnemu sedmemu mestu in uvrstitvi v Uefino tretjerazredno tekmovanje. V "gnilo jajce" so na koncu morali ugrizniti prav nekdanji finalisti Lige prvakov. Mrzli večer v Mariboru je zanje prestavljal edinstven izziv. Kako se lotiti tekme proti nasprotniku, ki na prvih štirih tekmah v skupini G ni osvojil niti ene točke.

Evropska pravljica se za Prekmurce počasi zaključuje. Igralci Mure so na zelenico Ljudskega vrta vsaj za letos zadnjič stopili kot domačini. Družbo so jim delali pregrešno dragi igralci slovitega Tottenhama, ki so pred pičlima dvema leta podobno stopali na zelenico stadiona Metropolitano v Madridu. Takrat so se v finalu prestižne Lige prvakov soočili z Liverpoolom in izgubili (2:0).

Skratka, po vseh predvidevanjih, številkah in imenih na igrišču sodeč bi Londončani svoj slovenski izlet morali zaključiti s prepričljivo zmago in potrjenim vsaj drugim mestom v skupini ter posledičnim zagotovljenim napredkom iz skupine pred zadnjim srečanjem. Prekmurci so imeli drugačne načrte. Trener Mure Ante Šimundža je svoje varovance na igrišče poslal kot lačne pse, ki svojega naslednjega obroka niso nameravali izpustiti iz rok. Če bi se v prvem polčasu na tribune mariborskega stadiona sprehodil naključni mimoidoči, ki dresov obeh ekip ne bi poznal, bi verjetno zaključil, da bogato moštvo iz Anglije igra v črno-belih dresih.

Seveda bi se motil, a njegova domneva predvsem po čudovitem zadetku Tomija Horvata v 11. minuti, ne bi bila tako zgrešena kot pred srečanjem. Igralci Mure so po "domači" zelenici lebdeli, vsak njihov stik z žogo je bil umirjen, preračunan in predvsem natančen. Gostujočega trenerja so spravljali ob živce, njegovi varovanci pa so občutke svojega vodje prenesli na zelenico. Kazen za pregrob pristop k igri je v 32. minuti z drugim rumenim kartonom plačal Ryan Sessegnon in odlični domači igralci so začutili še močnejši in bolj prijeten veter na svojih visoko dvignjenih jadrih.

Za obisk tekme Mure v Mariboru je peturno pot "pretrpela" simpatična družina. Oče je po njegovih besedah strasten navijač Tottenhama že trideset let, svojo veliko ljubezen pa je prenesel na svojo ženo in 10-letno hčerko, ki obožuje Harryja Kana , Dele Allija in Heung-Min Sona . "Kdaj bi Mura igrala s Tottehamom, ali kakšnim drugim tako velikim moštvom?" je na vprašanje kaj je Konferenčna liga prispevala evropskemu nogometu s svojim vprašanjem, odgovoril oče.

Že pred srečanjem je bilo jasno, da bo obisk mariborskega stadiona najštevilčnejši na domačih tekmah Mure v letošnji sezoni Konferenčne lige. Prekmurce so vsaj za to tekmo pogojno "vzljubili" tudi lokalni ljubitelji nogometa. Številni Mariborčani so lepo zapolnili tribune. Med njimi pa so se našli tudi bolj presenetljivi navijači iz veliko bolj oddaljenih krajev. Ne mislimo zgolj na najbolj zveste navijače gostov, ampak na državljane Srbije.

Prvo tekmo med Muro in Tottenhamom v Londonu si je družina ogledala oče pa je zaključil, da Konferečna liga slovenskemu moštvu "prinaša samo dobro. Denar, popularnost, igralci se z dobrimi igrami izpostavljajo," je komentiral pomen novega evropskega tekmovanja za t. i. manjše klube. Njegove besede je po tekmi potrdil tudi Tomi Horvat, ki pa se je osredotočil predvsem na osebni napredek sebe in svojih soigralcev: "Dobiš izkušnje ,kako igrajo v najmočnejših ligah na svetu. Vse se dogaja hitreje in rešitve v igri moraš iskati hitreje. Nasprotniki so hitrejši in močnejši in na to moraš biti pripravljen. Na to smo se tudi privadili in posledično tudi boljše odigrali."

Fantastično je igrati s takimi zvezdniki

Damir je Prekmurec, ki živi v Ljubljani in za Muro navija že 30 let. "Nikoli" si ni predstavljal, da bo Mura kdaj igrala s klubom kot je Tottenham. Spomnil se je domače tekme proti Laziu v kvalifikacijah za Ligo Evropa leta 2013.

Takrat je Mura domačo tekmo, ki je prav tako bila odigrana v Ljudskem vrtu izgubila z rezultatom 0:2, skupno pa so Italijani bili boljši kar 5:1. "Že tisto je bilo eno izmed uspešnejših obdobij, ampak se je tudi končalo in potem je šlo vse navzdol. Zdaj so pravi ljudje klub postavili nazaj na zdrave temelje in njihovo delo se vidi. Igrati v Evropi je nekaj kar si verjetno vsak igralec želi," je trenutno stanje Mure po lanski osvojitvi domačega naslova prvaka opisal navijač črno belih Damir.