Mura 'umrla pokončno' proti PSV-ju

Slovenski predstavniki so končali letošnje evropske nastope. Potem ko je Maribor hitro in presenetljivo izpadel proti Colerainu, Olimpija nato proti Zrinjskemu, danes pa še Celje proti Ararat-Armenii, je Muro, ki je pred tem izločila Nomme Kalju in Aarhus, čakal precej uglednejši tekmec.

PSV, evropski prvak iz leta 1988, 24-kratni nizozemski prvak, devetkratni pokalni prvak, zmagovalec pokala Uefa 1978 in približno 30-krat tržno bolj vreden klub kot Mura, je upravičil vlogo favorita in si z učinkovitostjo priigral zadnji krog kvalifikacij, kjer ga čaka Rosenborg. Potem ko je Mura kar pogumno začela tekmo s slovitimi tekmecem in v 13. minuti prek Tomija Horvata tudi zagrozila, ko je moral Yvon Mvogo posredovati po poskusu z 18 metrov, je v 17. minuti prejela sploh prvi zadetek v novi sezoni.

Philipp Max je s prostega strela z desne strani poslal dolgo žogo v kazenski prostor, z glavo jo je narahlo preusmeril Donyell Malenin ugnal Matka Obradovića. Toda Sobočani so hitro odgovorili, Nino Kouter je vztrajno iskal prostor za strel na robu kazenskega prostora, ga tudi dobil s 13 metrov malce z desne in od nasprotne vratnice se je žoga odbila čez golov črto za 1:1. Tudi po golu so bili podjetnejši domačini, ki so pogumno prihajali pred in v kazenski prostor gostov, a se v 28. minuti spet znašli v zaostanku, potem ko se je žoga za domače nesrečno od Jana Gorenca odbila do Maura Juniorja, ki jo je nato iz bližine pospravil v mrežo.