Mura v 90. minuti rešila točko proti Triglavu

Nogometaši Mure in Triglava so se v 14. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:1). Čeprav je že močno dišalo po prvem porazu Mure na domačem igrišču in po prekinitvi niza petih tekem brez poraza, pa so se črno-beli le izvlekli in proti borbenim Gorenjcem iztržili točko, ki jih je zadržala na četrtem mestu. Triglavani, ki so vodili še v 90. minuti, pa so ostali na predzadnjem mestu.

Mura - Maribor FOTO: Miro Majcen Kranjčani so se v prvem polčasu dobro zoperstavili favoriziranim domačinom in jim povzročali precej težav pri organizaciji igre. Hkrati pa so bili tudi nekajkrat nevarni za tekmečev gol, ne nazadnje so že v sedmi minuti dosegli edini zadetek polčasa, ko se je sedmič v sezoni med strelce vpisal Luka Majcen, ki je iz bližine unovčil podajo z desne strani. Gorenjci so sicer dvakrat poskusili še prek Davida Tijanića v 24. in 44. minuti, a je bil obakrat zanesljiv Matko Obradović. Domači pa so bili še najbolj nevarni v 14. minuti, ko je z glavo poskusil Marin Karamarko, Jalen Arko pa je bil na mestu. V 45. minuti je sicer mrežo Triglava zatresel Fejsal Mulić, a iz prepovedanega položaja. Prav Mulić je bil prvi nevaren v drugem polčasu, v 50. minuti je iz bližine streljal z glavo, z golove črte pa je žogo odbil Žan Kumer. Mura je v teh trenutkih pritiskala proti vratom gostov, a posebej nevarna ni bila, izjema je bila 69. minuta, ko je znova z glavo meril Mulić, takrat pa le malce premalo natančno. Mura - Maribor FOTO: Miro Majcen V 73. minuti pa so po dolgem času zagrozili tudi Gorenjci, takrat pa je Majcen žogo z desne strani poslal mimo vrat z diagonalnim strelom. Terensko premoč so domači vendarle kronali v 75. minuti, ko je Žan Karničnik prodrl po desni strani, žogo mimo Arka podal v sredino, kjer jo je pričakal Mulić in iz bližine zadel prazno mrežo. V 80. minuti pa so gosti poskrbeli za nov šok za domače. Majcen je hitro potegnil v protinapad, oddal žogo na svojo desno do vtekajočega Tijanića, ta pa je nato žogo z močnim strelom med nogama Obradovića poslal v mrežo. Za Tijanića je bil to peti zadetek sezone. Je pa Mura v izdihljajih tekme vendarle prišla vsaj do točke, Arko je namreč v kazenskem prostoru podrl Andrijo Bubnarja, Amadej Maroša pa je bil nato zanesljiv s strelom z bele pike. Zanj je bil to šesti gol sezone. IZID