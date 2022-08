Mura v 91. minuti do točke proti sežanskemu Taboru

Prekmurci, ki so pogrešali glavna napadalca ( Nikola Petković bo zaradi poškodbe meniskusa odsoten tri mesece, Mirlind Daku pa je manjkal zaradi birokratskih zapletov na Kosovu), so že po pol minute prvič zagrozili in imeli kmalu še eno priložnost, ko je šla žoga z desne proti levi strani malce pred golovo črto, a je nikomur ni uspelo potisniti v mrežo.

Sobočani so pred tekmo pričakovano prevzeli vlogo favorita, a hkrati opozarjali na trdožive Kraševce. Opozorila so bila še kako na mestu, saj so izbranci Dušana Kosića še tretjo tekmo zapovrstjo končali neporaženi, bili pa so tudi na pragu druge zaporedne zmage, a so domači v 91. minuti izvlekli točko. Tabor, ki ga mnogi vidijo kot glavnega pretendenta za mesta pri dnu lestvice, je zdaj pri petih točkah, Mura, ki je sicer imela več žogo v nogah, a si privoščila tudi nekaj napak v obrambi (skupaj je prejela že enajst golov), pa je pri šestih.

Nase pa so znali opozoriti tudi Kraševci, ki so v 25. minuti tudi povedli, potem ko je Kai Cipot izgubil nadzor nad žogo, za trenutek ni vedel, kje je, kar pa je izkoristil Jakoslav Stanković, ki mu jo je odvzel, pretental še vratarja Matka Obradovića in vpisal svoj tretji gol v sezoni, s katerim se je na vrhu strelske lestvice pridružil Dakuju in Andreju Kotniku iz Kopra. Potem se je dogajanje umirilo in pravih priložnosti ni bilo več.

Zato pa so kmalu po začetku drugega polčasa domači izenačili, za napako v prvem delu se je odkupil Kai Cipot, ki je iz bližine unovčil podajo Luke Bobičanca s prostega strela z desne strani. Ko se je zdelo, da je Tabor v podrejenem položaju, pa je udaril Milan Kocić, ko je v 68. minuti poskrbel za novo vodstvo sežanske zasedbe, zadel je z nizkim strelom z roba kazenskega prostora.

Po tem golu so se Kraševci posvetili čuvanju prednosti, domači pa so iskali vrzeli v obrambi tekmeca. To so našli v izdihljajih tekme, ko je najprej malce z desne streljal Tio Cipot, Jan Koprivec, ki mu je žoga pri prvem golu spolzela čez črto, je žogo odbil, a le do Dardana Shabanhaxhaja, ki jo je nato poslal v mrežo za končnih 2:2.

Mura bo v 6. krogu prihodnjo soboto gostovala pri Bravu, Tabor pa dan prej pri Radomljah.

Izid:

Mura - CB24 Tabor Sežana 2:2 (0:1)

0:1 Stanković (25.), 1:1 K. Cipot (49.), 1:2 Kocić (68.), 2:2 Shabanahxaj (91.).