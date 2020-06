Mura zanesljivo v finale slovenskega pokala

Nacionalni nogometni center na Brdu pri Kranju gosti polfinalna obračuna pokala Slovenije. V prvem dvoboju sta se pomerila prvoligaša Mura in Aluminij. Boljši so bili črno-beli iz Murske Sobote, ki so slavili s kar 4:0. Od vseh polfinalistov ima največ uspeha v pokalnem tekmovanju prav Mura. Ta je zmagala v sezoni 1994/95, finalistka pa je bila leto pred tem. Dvakrat je v finalu nastopil tudi Aluminij, in sicer 2001/02 in 2017/18, medtem ko bodo Radomljani in Lendavčani igrali za svoj prvi finalni nastop. Finale pokala bo 24. junija. V zgodovini pokala Slovenije so najuspešnejši Mariborčani z devetimi lovorikami, v zadnjih dveh sezonah pa je zmago slavila ljubljanska Olimpija, ki je pod različnimi imeni ob omenjenih dveh osvojila še štiri pokale.

icon-expand Ante Šimundža FOTO: Damjan Žibert Izid:

Mura - Aluminij4:0 (1:0)

Šušnjara 15., Bobičanec 53., 83./11m, Maroša 63.