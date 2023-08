Mura v Kidričevem do druge zmage sezone

Črno-beli iz Murske Sobote so na zahtevnem gostovanju v Kidričevem prišli do želenega izkupička. Po treh porazih imajo zdaj dve zmagi. Aluminij pa je doživel drugi zaporedni poraz in ima skupaj dve točki manj od prekmurskega tekmeca.

Gledalci so lepo zapolnili tribuno v Kidričevem in v prvem polčasu videli po dve lepi priložnosti na vsaki strani. Prvi dve so imeli Sobočani. V peti minuti je Amadej Maroša prišel do neoviranega strela z roba kazenskega prostora, vendar je meril preveč po sredini.

Maroša je bil v akciji tudi v 17. minuti, takrat je z leve strani sprejel žogo, jo oddal do Nika Kasala, ta pa jo je z dobrih desetih metrov pospravil v mrežo za vodstvo Mure.

Domači so najnevarneje zagrozili v 25. minuti, ko je Rok Schaubach dobro streljal z glavo proti zgornjemu kotu Murinih vrat, vendar je izvrstno reagiral Klemen Mihelak. Z glavo pa je v 44. minuti poskusil še Luka Koblar, na prvi vratnici je po kotu z leve strani žogo dvignil, ta pa je zadela zgornji del prečke.

Mura je nekoliko odločneje začela drugi polčas, v 51. minuti se je moral izkazati Samo Pridgar, ko je s 15 metrov močno sprožil Dardan Shabanhaxhaj. Aluminijev vratar je znova dobro posredoval v 57. minuti po nevarnem Kasalovem poskusu z glavo, pozneje pa so se spet začeli prebujati tudi domači.

Ti so imeli v 68. obetavno akcijo, ko so izigrali obrambo Mure, na koncu pa Sandru Jovanoviću ni uspelo žoge potisniti mimo vratarja Mihelaka. Kljub kadrovskim osvežitvam je bilo dogajanje v nadaljevanju manj razburljivo, so pa imeli v 89. minuti Sobočani lepo priložnost za 2:0 oziroma so si domači skoraj zabili avtogol, vendar je na koncu žoga končala v vratnici.

Shabanhaxhaj je imel v četrti minuti sodniškega dodatka nov strel, bil je za nekaj centimetrov premalo natančen, Mihelak pa je nato ustavil še zadnji poskus na tekmi, ki ga je sprožil Marko Brkljača.

Aluminij bo v 7. krogu prihodnjo soboto gostoval pri Bravu, Mura pa bo dan pozneje gostila Olimpijo.