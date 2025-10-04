Svetli način
Nogomet

Mura v sodniškem dodatku do točke proti Bravu

Murska Sobota, 04. 10. 2025 19.47 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Nogometaši Mure in Brava so se v 11. krogu prve lige razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). Domači so do izenačenja prišli v sodniškem dodatku, ko je zadel Sandi Nuhanović.

Mura – Bravo
Mura – Bravo FOTO: NZS

Ekipa Aleša Arnola, ki je neporažena pet tekem, z 18 točkami vsaj začasno ostaja prvi zasledovalec premočno vodilnega Celja, Mura, ki je Šiškarje nazadnje premagala novembra 2022, pa še naprej zaseda predzadnje mesto.

Sobočani so odločno začeli tekmo, si hitro priigrali dve priložnosti, posebej nevaren je bil strel Luke Bobičanca malce z desne strani v četrti minuti, ko je bil premalo natančen. Po mirnejšem nadaljevanju je imel v 20. minuti Roman Pasevič novo lepo priložnost, a je zgrešil iz bližine. Bravo je prvič resno zagrozil v 32. minuti, ko je Aldin Jakupović streljal malce z leve strani, Nejc Dermastija pa se je izkazal in žogo odbil.

Le malce zatem je bilo spet nevarno pred vrati Brava, a se je na koncu žoga namesto v mrežo odbila čez gol, nato še dvakrat pred vrati Mure, a je ostalo pri 0:0. Spremembe izida ni bilo niti v 43. minuti, ko je Venuste Baboula potegnil proti Murinim vratom, na koncu pa je bil Dermastija uspešnejši.

Preberi še Bleda Olimpija brez darila za Green Dragonse

V uvodu drugega dela je Mura hitro prišla do strela, toda Nino Kouter je bil precej nenatančen z roba kazenskega prostora. Zato pa je bil natančnejši Borna Proleta v 52. minuti, ko je z glavo iz bližine unovčil podajo Roberta Murića iz kota z desne strani za domače vodstvo. Deset minut pozneje bil lahko Dario Vizinger povišal prednost domačih, a malce z desne strani iz bližine zgrešil cilj.

V 64. minuti so tudi Šiškarji v še naprej bolj ali manj enakovrednem boju spet dvakrat ogrozili domačega vratarja, znova tudi Baboula, a je Dermastija ohranil mrežo nedotaknjeno. V 87. minuti je imel Bravo novo priložnost za izenačenje, vendar je Marwann Nzuzi žogo poslal visoko čez gol. Ko se je že zdelo, da bodo domači le prišli do tako želene zmage, pa jim je to preprečil njihov nekdanji član Sandi Nuhanović. Ta se je nenadoma odločil za strel z več kot 20 metrov z leve strani, žogo pa v loku poslal čez "prenizkega" Dermastijo za 1:1.

Mura bo v 12. krogu 17. oktobra gostovala pri Aluminiju, Bravo pa bo dva dni pozneje gostil Primorje.

