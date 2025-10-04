Mura v sodniškem dodatku do točke proti Bravu

Ekipa Aleša Arnola, ki je neporažena pet tekem, z 18 točkami vsaj začasno ostaja prvi zasledovalec premočno vodilnega Celja, Mura, ki je Šiškarje nazadnje premagala novembra 2022, pa še naprej zaseda predzadnje mesto.

Sobočani so odločno začeli tekmo, si hitro priigrali dve priložnosti, posebej nevaren je bil strel Luke Bobičanca malce z desne strani v četrti minuti, ko je bil premalo natančen. Po mirnejšem nadaljevanju je imel v 20. minuti Roman Pasevič novo lepo priložnost, a je zgrešil iz bližine. Bravo je prvič resno zagrozil v 32. minuti, ko je Aldin Jakupović streljal malce z leve strani, Nejc Dermastija pa se je izkazal in žogo odbil.

Le malce zatem je bilo spet nevarno pred vrati Brava, a se je na koncu žoga namesto v mrežo odbila čez gol, nato še dvakrat pred vrati Mure, a je ostalo pri 0:0. Spremembe izida ni bilo niti v 43. minuti, ko je Venuste Baboula potegnil proti Murinim vratom, na koncu pa je bil Dermastija uspešnejši.