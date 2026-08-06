Mura v zaključku tekme ostala brez Lige prvakinj

V Prekmurju te dni poteka kvalifikacijski turnir za Ligo prvakinj. V sredo so na prvi tekmi nogometašice Austrie Wien premagale splitski Hajduk s 3:2, ob 18.00 pa se je na Fazaneriji začela tekma med Muro in Farulom.

Prve so v 63. minuti zadele Murašice, s prostega strela je zadela Mateja Zver, kapetanka reprezentance, ki je ekipo okrepila poleti. Izbranke Ivana Dizdarja pa so vodstvo tik pred koncem rednega dela zapravile. Ko so romunske prvakinje ob kotu lovile zaostanek, se jim je v kazenskem prostoru pridružila tudi njihova vratarka Lilian Awuor. Kenijka je dobila skok, njen strel z glavo pa je na golovi črti z roko prestregla Elena Paneska, ki jo je izraelska sodnica Sapir Gaya Berman nemudoma izključila.

V osmi minuti sodnikovega dodatka je tako Florentina Istrate izkoristila dosojeno enajstmetrovko. V šesti minuti podaljška je Američanka Natalie O'Sullivan zadela za 1:2, končni rezultat pa je za Farul v končnici drugega podaljška z zadetkom iz prostega strela postavila Nikoleta Boycheva.