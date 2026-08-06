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Nogomet

Mura v zaključku tekme ostala brez Lige prvakinj

Murska Sobota, 06. 08. 2026 09.30 pred 4 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
S.Z.
ŽNK Mura

Nogometašice Mure so v polfinalu drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakinj doma po podaljšku izgubile proti Farulu Constanti z 1:3. Po rednem delu je bil rezultat 1:1, Romunke pa so v nadaljevanju izkoristile prednost igralke več. Sobočanke se bodo v soboto proti Hajduku pomerile za tretje mesto.

V Prekmurju te dni poteka kvalifikacijski turnir za Ligo prvakinj. V sredo so na prvi tekmi nogometašice Austrie Wien premagale splitski Hajduk s 3:2, ob 18.00 pa se je na Fazaneriji začela tekma med Muro in Farulom.

V Murski Soboti je bilo med tekmo 38 °C.
V Murski Soboti je bilo med tekmo 38 °C.
FOTO: Profimedia

Prve so v 63. minuti zadele Murašice, s prostega strela je zadela Mateja Zver, kapetanka reprezentance, ki je ekipo okrepila poleti. Izbranke Ivana Dizdarja pa so vodstvo tik pred koncem rednega dela zapravile. Ko so romunske prvakinje ob kotu lovile zaostanek, se jim je v kazenskem prostoru pridružila tudi njihova vratarka Lilian Awuor. Kenijka je dobila skok, njen strel z glavo pa je na golovi črti z roko prestregla Elena Paneska, ki jo je izraelska sodnica Sapir Gaya Berman nemudoma izključila.

V osmi minuti sodnikovega dodatka je tako Florentina Istrate izkoristila dosojeno enajstmetrovko. V šesti minuti podaljška je Američanka Natalie O'Sullivan zadela za 1:2, končni rezultat pa je za Farul v končnici drugega podaljška z zadetkom iz prostega strela postavila Nikoleta Boycheva.

Mateja Zver
Mateja Zver
FOTO: Profimedia

Slovenske prvakinje so tako v izdihljajih srečanja zakockale zmago in si onemogočile nastop v elitnem tekmovanju. Zver je v 86. minuti imela priložnost, da bi s svojim drugim zadetkom 'zaprla' tekmo, namesto uvrstitve v finale pa so domačinke zmago izpustile iz svojih rok.

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Če bodo čarno-bejle v sobotni jutranji tekmi v Radencih uspešne proti Hajduku, njihove evropske poti še ni konec. Tretje mesto na turnirju jim namreč prinaša uvrstitev v prvi krog kvalifikacij za Evropski pokal, novoustanovljeno drugorazredno tekmovanje. Tja so se že uvrstile tudi igralke Radomelj.

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KOMENTARJI3

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ThorStorm666
06. 08. 2026 11.26
Luzerke
Odgovori
0 0
gullit
06. 08. 2026 11.17
Po slovensko so izgubile dobljeno tekmo, iztekel se je že sodnikov dodatek, potem pa naredijo prekršek, penal, rdeči karton. Šah mat. Vsaka šola nekaj stane, samo teh šol je bilo že kar nekaj pri Pomurju.
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0 0
RUBEŽ
06. 08. 2026 10.18
Zdaj se vidi, koliko je vredna naša liga. Tukaj serijske prvakinje, brez konkurence skoraj. Ko pa pridejo resne tekme, TEMA.
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