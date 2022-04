Mura z igralcem več premagala Celje in vsaj začasno prehitela Olimpijo

Tako trener domačih Simon Rožman kot strateg gostov Damir Čontala sta pred tekmo napovedala, da bi kaj lahko tekma ponudila dinamično predstavo, priložnosti in zadetke. Vse to se je uresničilo. V prvem polčasu so bili boljši Celjani, v drugem pa ob igralcu več večinoma Sobočani, ki so številčno prednost unovčili za 14. zmago v sezoni, s katero so se vsaj začasno prebili na tretje mesto. Celje za zdaj ostaja šesto.

Čeprav so Celjani, ki so pogrešali kaznovana Ivana Majevskega in Matica Vrbanca, odločno začeli tekmo, so bili Sobočani prvi nevarni. Že v šesti minuti je Mura prišla do prostega strela z roba kazenskega prostora. Matjaž Rozman je strel Luke Bobičanca z desnico dobro obranil nato pa je Klemen Pucko prišel do močnega strela z levico, ki pa je zadel le prečko.

Kdor ne da dobi in le dve minuti kasneje so zadeli Celjani. Amadej Brecl je podal v kazenski prostor z desne strani, Grigorij Morozov je z glavo nato žogo poslal pred vrata Jon Šporn pa je iz neposredne bližine z glavo dosegel svoj četrti gol v sezoni. Celjani so še naprej pritiskali in iskal zadetek za povišanj vodstva, kar bi v 37. minuti skoraj uspelo Morozovu, ki je s strelom iz približno 18 metrov zadel prečko. Na drugi strani je malce zatem spet moral posredovati Rozman, takrat po strelu Mihaela Klepača.