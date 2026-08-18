Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Mura z novim vlagateljem in športnim direktorjem

Murska Sobota, 18. 08. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
S.V.
nš mura

Mura je sklenila dogovor o dolgoročnem sodelovanju z ameriškim poslovnežem Nebojšo "Nashem" Subotićem, ki bo postal novi strateški partner prekmurskega prvoligaša. V Fazaneriji so ob tem imenovali tudi novega športnega direktorja – to funkcijo bo prevzel Mario Rubeša. S prihodom Subotića se bo končalo tudi obdobje dosedanjega investitorja Georgea Juncaja.

Pri Muri so v ponedeljek potrdili pomembne spremembe v vodstveni in lastniški strukturi kluba. Po večmesečnih pogovorih so dosegli dogovor z Nebojšo Nashem Subotićem, ameriškim podjetnikom s koreninami z območja nekdanje Jugoslavije.

Dogovor o sodelovanju je po navedbah kluba že sklenjen, v prihodnjih tednih pa morajo urediti še formalne postopke. Te naj bi zaključili v približno mesecu dni, nato pa bodo na novinarski konferenci podrobneje predstavili način sodelovanja in finančne ter športne načrte novega partnerstva.

Subotić je rojen v Sarajevu, del mladosti pa je preživel v Srbiji, kjer se je ukvarjal s košarko in bil med drugim del sistema Crvene zvezde. Pozneje se je preselil v Združene države Amerike, kjer je študiral in igral košarko na Hawaii Pacific University. Danes je ustanovitelj in izvršni direktor finančnega podjetja WestPac Wealth Partners.

Po navedbah Mure naj bi se klub pod novim partnerjem v prihodnje še bolj usmeril v razvoj mladih nogometašev, skavting in delo nogometne akademije. Eden od ciljev je tudi postopna vrnitev med slovenske klube, ki se redno borijo za nastope v evropskih tekmovanjih.

Rubeša prevzema športni del

Prva večja kadrovska poteza novega obdobja je imenovanje Maria Rubeše za športnega direktorja Mure. Rubeša je sodeloval pri povezovanju Subotića z vodstvom prekmurskega kluba in pri pripravi dogovora o prihodnjem sodelovanju. Skupaj s Subotićem se je že predstavil igralcem prvega moštva in strokovnemu štabu, operativno delo v klubu pa bo začel v prihodnjih dneh.

Predsednik Mure Robert Kuzmič je ob predstavitvi sprememb poudaril, da je klub v zadnjem obdobju skušal predvsem stabilizirati poslovanje in poiskati dolgoročnejšo rešitev za prihodnost.

"Skozi številne pogovore z Nashem je postalo jasno, da imamo zelo podoben pogled na to, kakšno Muro želimo graditi. Želimo zgraditi stabilen, ambiciozen in razvojno usmerjen klub," je med drugim dejal Kuzmič.

Subotić je pojasnil, da je zadnja tri leta iskal možnost za vstop v evropski nogomet. Pri Muri naj bi ga prepričali predvsem tradicija kluba, podpora navijačev in potencial nogometne akademije.

Mura
Mura
FOTO: NŠ Mura

Juncaj se poslavlja

Ob prihodu novega strateškega partnerja se zaključuje tudi sodelovanje Mure z dosedanjim investitorjem Georgeem Juncajem.

V prihodnjih tednih bodo po navedbah kluba uredili še odprta vprašanja iz njegovega investicijskega obdobja, po koncu formalnih postopkov pa bo njegovo dosedanje razmerje z Muro tudi uradno zaključeno.

Mura tako pred nadaljevanjem sezone vstopa v novo obdobje tako na poslovnem kot športnem področju. Več podrobnosti o višini vložka, konkretni vlogi Subotića in načrtovanih spremembah naj bi bilo znanih po zaključku formalnih postopkov.

mura nogomet

Iz Prage v Ljubljano: Olimpija ima novo moč v napadu

Zajc z Dinamom v lovu na Ligo prvakov

24ur.com Cesar tudi uradno ni več trener Maribora
24ur.com Pianigiani ni več trener Cedevite Olimpije, vrača se Martić
24ur.com Pričakovano: Mitrović zamenjal Martića na ljubljanski klopi
24ur.com Štern in Kozamernik poudarila, da je Soli takoj naredil dober vtis
24ur.com Roman Pilipčuk tudi uradno ni več trener Celja, kdo ga bo zamenjal?
24ur.com Albert Riera naj bi postal novi trener Celja
24ur.com Okorn je na klopi Ilirije zamenjal Modrića
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FORTUDO1
18. 08. 2026 08.47
So včasih rekli, da gre osel samo enkrat na led, ampak nekateri pa očitno večkrat!
Odgovori
0 0
RUBEŽ
18. 08. 2026 08.33
Kako dolgo bo osta?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ronaldo in Georgina prvič po poroki v javnosti, pozornost so pritegnili tudi otroci
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Pozabite na bele superge, to bo glavni trend jeseni
Taylor Swift na poroki blestela z zlatim poročnim prstanom, a prišla brez Travisa Kelcea
Taylor Swift na poroki blestela z zlatim poročnim prstanom, a prišla brez Travisa Kelcea
Skrite zgodbe Jadrana: Miti in legende, ki še danes zaznamujejo hrvaške otoke
Skrite zgodbe Jadrana: Miti in legende, ki še danes zaznamujejo hrvaške otoke
Dnevni horoskop: Ribe iščejo potrditev, strelci si želijo več sreče v ljubezni
Dnevni horoskop: Ribe iščejo potrditev, strelci si želijo več sreče v ljubezni
vizita
Portal
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Kako zahodnjaška prehrana spodbuja tveganje za kolorektalnega raka
Kako zahodnjaška prehrana spodbuja tveganje za kolorektalnega raka
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Koliko beljakovin dnevno res potrebujemo?
Koliko beljakovin dnevno res potrebujemo?
cekin
Portal
Zaradi bratove izdaje je izgubila vse. Po 15 letih je doživela nepričakovan preobrat
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
moskisvet
Portal
Nekoč sta si razdelili olimpijsko zlato, danes uživata ob morju
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Dopust brez partnerice: samostojnost ali tihi beg iz razmerja?
Dopust brez partnerice: samostojnost ali tihi beg iz razmerja?
Luka Jezeršek razkril, zakaj po vseh teh letih ostaja v MasterChefu
Luka Jezeršek razkril, zakaj po vseh teh letih ostaja v MasterChefu
dominvrt
Portal
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
okusno
Portal
Popoln jedilnik za en poletni dan: 3 ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu
Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
voyo
Portal
Jurski svet: Padlo kraljestvo
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Love Island Adria
Love Island Adria
V modrino
V modrino
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897