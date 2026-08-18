Mura z novim vlagateljem in športnim direktorjem

Pri Muri so v ponedeljek potrdili pomembne spremembe v vodstveni in lastniški strukturi kluba. Po večmesečnih pogovorih so dosegli dogovor z Nebojšo Nashem Subotićem, ameriškim podjetnikom s koreninami z območja nekdanje Jugoslavije.
Dogovor o sodelovanju je po navedbah kluba že sklenjen, v prihodnjih tednih pa morajo urediti še formalne postopke. Te naj bi zaključili v približno mesecu dni, nato pa bodo na novinarski konferenci podrobneje predstavili način sodelovanja in finančne ter športne načrte novega partnerstva.
Subotić je rojen v Sarajevu, del mladosti pa je preživel v Srbiji, kjer se je ukvarjal s košarko in bil med drugim del sistema Crvene zvezde. Pozneje se je preselil v Združene države Amerike, kjer je študiral in igral košarko na Hawaii Pacific University. Danes je ustanovitelj in izvršni direktor finančnega podjetja WestPac Wealth Partners.
Po navedbah Mure naj bi se klub pod novim partnerjem v prihodnje še bolj usmeril v razvoj mladih nogometašev, skavting in delo nogometne akademije. Eden od ciljev je tudi postopna vrnitev med slovenske klube, ki se redno borijo za nastope v evropskih tekmovanjih.
Rubeša prevzema športni del
Prva večja kadrovska poteza novega obdobja je imenovanje Maria Rubeše za športnega direktorja Mure. Rubeša je sodeloval pri povezovanju Subotića z vodstvom prekmurskega kluba in pri pripravi dogovora o prihodnjem sodelovanju. Skupaj s Subotićem se je že predstavil igralcem prvega moštva in strokovnemu štabu, operativno delo v klubu pa bo začel v prihodnjih dneh.
Predsednik Mure Robert Kuzmič je ob predstavitvi sprememb poudaril, da je klub v zadnjem obdobju skušal predvsem stabilizirati poslovanje in poiskati dolgoročnejšo rešitev za prihodnost.
"Skozi številne pogovore z Nashem je postalo jasno, da imamo zelo podoben pogled na to, kakšno Muro želimo graditi. Želimo zgraditi stabilen, ambiciozen in razvojno usmerjen klub," je med drugim dejal Kuzmič.
Subotić je pojasnil, da je zadnja tri leta iskal možnost za vstop v evropski nogomet. Pri Muri naj bi ga prepričali predvsem tradicija kluba, podpora navijačev in potencial nogometne akademije.
Juncaj se poslavlja
Ob prihodu novega strateškega partnerja se zaključuje tudi sodelovanje Mure z dosedanjim investitorjem Georgeem Juncajem.
V prihodnjih tednih bodo po navedbah kluba uredili še odprta vprašanja iz njegovega investicijskega obdobja, po koncu formalnih postopkov pa bo njegovo dosedanje razmerje z Muro tudi uradno zaključeno.
Mura tako pred nadaljevanjem sezone vstopa v novo obdobje tako na poslovnem kot športnem področju. Več podrobnosti o višini vložka, konkretni vlogi Subotića in načrtovanih spremembah naj bi bilo znanih po zaključku formalnih postopkov.
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