Mura z novim vlagateljem in športnim direktorjem

Pri Muri so v ponedeljek potrdili pomembne spremembe v vodstveni in lastniški strukturi kluba. Po večmesečnih pogovorih so dosegli dogovor z Nebojšo Nashem Subotićem, ameriškim podjetnikom s koreninami z območja nekdanje Jugoslavije.

Dogovor o sodelovanju je po navedbah kluba že sklenjen, v prihodnjih tednih pa morajo urediti še formalne postopke. Te naj bi zaključili v približno mesecu dni, nato pa bodo na novinarski konferenci podrobneje predstavili način sodelovanja in finančne ter športne načrte novega partnerstva.

Subotić je rojen v Sarajevu, del mladosti pa je preživel v Srbiji, kjer se je ukvarjal s košarko in bil med drugim del sistema Crvene zvezde. Pozneje se je preselil v Združene države Amerike, kjer je študiral in igral košarko na Hawaii Pacific University. Danes je ustanovitelj in izvršni direktor finančnega podjetja WestPac Wealth Partners.

Po navedbah Mure naj bi se klub pod novim partnerjem v prihodnje še bolj usmeril v razvoj mladih nogometašev, skavting in delo nogometne akademije. Eden od ciljev je tudi postopna vrnitev med slovenske klube, ki se redno borijo za nastope v evropskih tekmovanjih.