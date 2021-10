Mura z novo zmago vse bliže vrhu, Maribor strl odpor Radomljanov

Sobočani, ki so pogrešali kaznovanega Matica Maruška, so še šesto ligaško tekmo zapovrstjo končali neporaženi. Do 73. minuti je celo kazalo na poraz, a sta Jan Gorenc in Samsondin Ouro poskrbela, da je poln plen ostal doma. Z 20 točkami se je črno-bela zasedba točkovno izenačila s tretjeuvrščeno Olimpijo.

Aluminij, ki se je kljub odsotnosti kaznovanega Tina Martića je pokazal v precej spodobni luči, pa je tretjič zapovrstjo igrišče zapustil brez zmage, skupno pa je doživel šesti poraz in ostaja predzadnji. Tekma se je za slovenske prvake začela odlično, saj so povedli že v tretji minuti. Takrat je po podaji z leve strani nespretno izbijal žogo Johan Nkama in premagala lastnega vratarja Luko Janžekoviča. Ta je moral posredovati v 21. minuti, ko je poskusil Nardin Mulahusejnović, toda sprožil je prešibko. Sobočani so bili nevarni še v 37. minuti, ko je po kotu z leve strani z glavo streljal Amadej Maroša, na golovi črti pa mu je veselje preprečil Jure Matjašič, povratnik v Aluminijevo zasedbo po avanturi v Celju. Kidričani so prišli do izenačenja v 28. minuti, ko je Armin Đerlek streljal s 14 metrov, na poti proti golu pa se je žoga od Jana Gorenca, ki je poskusil blokirati strel, odbila za hrbet nemočnega Matka Obradovića.

V drugem polčasu so spet nase sprva resno opozorili domači, natančneje Mulahusejnović, ta je poskusil v 50. minuti, Janžekovič je njegov poskus ustavil, nato pa še v 57. minuti, ko je žogo že poslal mimo Aluminijevega vratarja, a jo je tik pred golov črto v kot izbil Emir Azemović. Kar nekako proti toku dogajanja pa so dve minuti pozneje gosti prišli do prednosti. Klemen Bolha je z lepo dolgo podajo našel Roka Kidriča, ki je malce z leve strani kazenskega prostora zadel za 2:1. Blizu zadetku je bil tudi Tilen Pečnik v 68. minuti, ko je žogo z roba kazenskega prostora poslal malo mimo vrat. Isti igralec je v 72. minuti zadel še zunanji del mreže. Pravi del mreže pa je v 73. minuti na veselje domačih navijačev zadel Gorenc, ko je po kotu z desne strani s strelom z glavo poskrbel za izenačenje. Muri pa je popoln preobrat uspel v 83. minuti, ko je Samsondin Ouro z nizkim strelom z več kot 30 metrov premagal Janžekoviča. Zadnjo priložnost je imel Žiga Kous, ki je v 88. minuti z volejem žogo poslal čez gol.