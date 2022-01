Mura začela s pripravami, prvi cilj je Evropa

Slovenski nogometni prvoligaši v teh dneh začenjajo ali so že začeli priprave na spomladanski del sezone v Prvi ligi Telemach. Med tistimi, ki so začeli danes popoldne, so državni prvaki iz Murske Sobote. Kot pravijo v klubu, bo Mura primarno lovila mesta, ki vodijo v Evropo.

"Za Muro je zgodovinsko leto, ki je postreglo z obilico uspeha, naslovom prvaka in igranjem v skupinskem delu konferenčne lige. Tudi v novo leto stopamo z optimizmom, imamo dobre temelje, na katerih bomo gradili še naprej. Želimo si spet priti v Evropo, kar je naš primarni cilj," je pred nadaljevanjem sezone povedal predsednik kluba Robert Kuzmič. Eno večjih sprememb so Sobočani doživeli na mestu glavnega trenerja. Tvorec dosedanjih uspehov Ante Šimundža bo po novem kariero nadaljeval pri bolgarskem Ludogorcu, njegovo mesto pri zasedbi iz Fazanerije pa bo zasedel dosedanji pomočnik Damir Čontala. PREBERI ŠE Šimundža sedel na klop bolgarskega prvaka Ludogorca Glede na to, da je bil Čontala sam v Šimundžovem strokovnem štabu, večjih sprememb ne napoveduje. "Načrt je pripravljen. Prva dva tedna so igralci dobili prosto, nato pa delali po načrtu priprav kondicijskega trenerja. Na pripravah bo žoga ves čas vključena v proces treningov, sicer pa veliko sprememb v primerjavi s prejšnjimi leti ne bo. Vsak trener pa ima nekaj svojega, tako da bomo nekatere stvari malce dodali, nekatere malce obrnili, a večjih sprememb ne bo," je pred začetkom priprav povedal Čontala. icon-expand UEFA Konferenčna liga Mura FOTO: Kana A Muraši bodo v pripravljalnem obdobju predvidoma odigrali šest tekem, in sicer s Kapfenbergom, Zalaegerszegijem, Lechom iz Poznanja, Čukaričkim, praško Slavio in graškim Sturmom. Vodilna ekipa lige po končanem jesenskem delu, to je Maribor, bo priprave začela v torek. Še vedno bo na mestu glavnega trenerja Radovan Karanović, ki je po prevzemu trenerske vloge ekipo popeljal na vrh lestvice. "Cilj številka 1 je znan, vrnitev naslova v Maribor," pred nadaljevanjem pravi branilec Nemanja Mitrović, ki je z Mariborom podaljšal pogodbo do leta 2024. icon-expand Miha Kompan Breznik FOTO: NK Olimpija Maribor ima po 20 tekmah 39 točk, eno več od presenečenja prvega dela sezone Kopra, ki se je pred dnevi okrepil z Luko Šušnjaro, in osem več od ljubljanske Olimpije, ki ima še dve tekmi v dobrem. Tudi ta bo priprave začela v torek, na njih pa ne bo mladega Mihe Kompana Breznika, ki je odšel k Muri, in Marka Futacsa, za zdaj je novinec Marin Pilj. Na četrtem mestu je po jesenskem delu Bravo, ki je zbral 30 točk, eno manj in tekmo manj ima že omenjena Mura. Sledijo ji Domžale (23), Celje (22) z novim trenerjem Simon Rožmanom in novim srednjim branilcem Damjanom Vukliševićem ter Tabor, Aluminij in Radomlje, ki imajo vsi 19 točk.