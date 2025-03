Mura zanesljivo prek Radomljanov, Bravo in Nafta remizirala

Nogometaši Mure so prekinili niz štirih tekem brez zmage in se po natanko mesecu dni veselili prvenstvene zmage, z 2:0 so doma premagali Radomlje. Uspešni so bili tudi Koprčani, ki so ugnali Domžale, Bravo in Nafta pa sta se razšla z remijem.

Na prvo nevarnejšo akcijo katere od ekip je bilo treba čakati do 12. minute, ko so zapretili gosti, a je Borna Proleta blokiral nevaren poskus Stjepana Davidovića. V 23. minuti pa so na veselje domačih v Fazaneriji povedli domači. Po izgubljeni žogi na svoji polovici je nato po podaji Aljaža Antolina z glavo natančno zadel Matic Vrbanec. To je bil njegov prvi prvenstveni gol po maju 2021. Ni trajalo dolgo, da se je tudi Amadej Maroša vpisal med strelce. V 26. minuti je izkoristil porozno obrambo gostov in z glavo z neposredne bližine zabil svoj osmi gol v prvenstvu po spretno podaljšani žogi Frana Mlinarja.

Tudi v nadaljevanju so bili na nasprotnikovi polovici bolj konkretni domači, do nekaj poskusov pa so prišli tudi Radomljani, a je bil Nino Kukovec v 37. minuti le malenkost nenatančen z desne strani. Dogajanje v drugem polčasu se je malce bolj razživelo šele po dobrih desetih minutah. Malenšek je v 58. minuti z leve strani z desnico precej zgrešil. Glavni sodnik Alen Bubek je nato tri minute kasneje tik pred zadeto prečko Mateja Mamića zapiskal prekršek nad Kaijem Cipotom, pred vrati Mure pa bi moral Davidović nekaj minut kasneje bolje meriti iz neposredne bližine, a je žogo po podaji Mamića poslal prek vrat Raduhe. Vizinger je v 64. minuti z glavo nato izzval sijajno obrambo Sama Pridgarja, ki je ohranil Radomlje v igri za morebitno vrnitev, a do tega naposled le ni prišlo. So pa Radomljani le zatresli mrežo v 82. minuti, a je bil gol Kukovca razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

V naslednjem krogu, ki bo sredi prihodnjega tedna, bodo Radomljani v torek gostili Bravo, Mura pa bo dan pozneje gostovala pri Olimpiji. Koper boljši od Domžalčanov Koprčani so na razburljivi tekmi še tretjič v sezoni premagali Domžale. Odločilni gol so zabili z igralcem manj na zelenici v Domžalah in domačim preprečili skok z dna lestvice. Domžale imajo še naprej 16 točk, toliko kot predzadnja Nafta, Koper pa se je po 12. prvenstveni zmagi tretjeuvrščenemu Bravu približal na tri točke. Domžalčani so imeli sprva več od igre, si priigrali nekaj kotov, a posebej nevarni niso bili, niti ob strelu Harisa Vučkića v deseti minuti. Koper, ki je po prejšnjem krogu odpustil trenerja Oliverja Bogatinova, bi z zvrhano mero sreče lahko povedel v 14. minuti, ko je po kotu odbita žoga od Marcela Lorberja skoraj končala za hrbtom Lovra Štubljarja, a se je domači čuvaj mreže odlično odzval. Primorci so vse bolj prihajali do izraza, prevladovali pri posesti, sadove pa je boljša igra obrodila v 21. minuti. Deni Jurić je namreč po podaji s kota Nika Omladiča natančno meril z glavo in premagal nemočnega Štubljarja.

Do izenačenja so domači prišli v 36. minuti. Najprej je bilo nevarno že po kotu, ko je Rene Rantuša Lampreht streljal z glavo, izjemno pa je na golovi črti reagiral vratar Metod Jurhar. V nadaljevanju akcije je bil koprski čuvaj mreže nemočen, potem ko je Vučkić z volejem sicer slabo zadel žogo, a je ta vseeno končala v mreži. Štubljar je nato domače rešil v 41. minuti, ko je znova po kotu pretil Koper. Tokrat je streljal Kamil Manseri. Ob naslednjem kotu pa je po strelu Sandra Jovanovića žoga zadela v roko domžalskega branilca in glavni sodnik je po ogledu posnetka ob igrišču dosodil kazenski udarec. Deni Jurić je bil zanesljiv in z devetim golom v prvenstvu drugič popeljal svojo ekipo v vodstvo.

Drugi polčas se je začel s priložnostjo Danijela Šturma, a iz mrtvega kota ni ogrozil Jurharja. Bližje so bili domači v 55. minuti, a je Šturm pred vrati slabo reagiral, Hrvatin pa je nato preveč okleval še z odbito žogo. V 76. minuti so tudi domači prišli do enajstmetrovke, potem ko je posnetek iz sobe za Var pokazal prekršek v kazenskem prostoru. Šturm je bil natančen za izenačenje. Koprčani so v zadnjih minutah igrali z nogometašem manj v polju, potem ko je drugi rumeni karton prejel Mark Pabai, a so prav gosti zadeli za zmago v 90. minuti. Po lepi akciji na levi strani je žoga v kazenskem prostoru prišla do rezervista Tomija Jurića, ta pa jo je z natančnim strelom poslal za Štubljarjev hrbet.

Domžalčani bodo naslednjo tekmo v derbiju dna odigrali v četrtek v Lendavi proti Nafti. Koper pa bo naslednjič na delu v 26. krogu 16. marca v gosteh proti Mariboru. Med tednom zaradi evropskih obveznosti Celja namreč ne bo igral tekme 25. kroga. Bravo in Nafta sta se razšla brez zmagovalca Nogometaši Brava in Nafte so se v Šiški razšli z delitvijo plena, ki je bolj razveselila Lendavčane. Ti so tako začasno skočili na deveto mesto, imajo pa enako število točk kot zadnje Domžale. Bravo je osvojil še 14. točko po zaostanku v spomladanskem delu prvenstva, a zamudil priložnost, da bi začasno prehitel Maribor na drugem mestu. Lendavčani so sprva delali veliko napak na svoji polovici, a tega Ljubljančani zaradi nenatančnih podaj v kazenski prostor niso izkoristili. So pa na drugi strani Lendavčani proti toku igre povedli v 12. minuti. Lep predložek Roka Pirtovška je z natančnim strelom z glavo v zadetek pretvoril Aleks Pihler. Čeprav so domači prevladovali pri posesti, posebej nevarni proti čvrsti lendavski obrambi v prvi polovici prvega dela niso bili. Na drugi strani so gosti poskušali iz protinapadov, v enem od teh je v 22. minuti čez vrata po uspešnem preigravanju z leve strani sprožil Amadej Marinič. Minuto kasneje so bili prvič nevarni tudi domači, ko je po novih težavah v obrambi do žoge v osrčju kazenskega prostora prišel Jakoslav Stanković, a iz zahtevnega kota zgrešil cilj. Ob koncu 24. minute je po strelu Sandija Nuhanovića z roba kazenskega prostora s sijajno obrambo izenačenje preprečil Žan Mauricio. Szabolcs Szalay v 28. minuti ni ogrozil Matije Orbanića, streljal je naravnost vanj, na drugi strani pa je Martin Pečar iz precej boljšega položaja zelo slabo meril z okoli 13 m.

Isti igralec je atraktivno s peto poskusil tudi v 37. minuti, a posebej nevarno za Mauricia ni bilo. Podobno je bilo tudi ob strelu Venusta Baboule v 42. minuti. Drugi del se je dobro začel za Bravo, ki je v 50. minuti izenačil. Najprej je strel Nuhanovića z več kot 30 m predse odbil Mauricio, odbito žogo pa je nato z levico za njegov hrbet poslal Matej Poplatnik za deveti gol v sezoni in drugo mesto strelcev v PLT. Bravo si je prizadeval priti do zmagovitega zadetka, a v naslednjih 20 minutah ni bil ravno nevaren, tudi kakšna obetavna akcija pa se je končala z bodisi slabo zadnjo podajo, bodisi slabim zaključkom. Pečar je bil v 78. z glavo sicer najvišji po podaji Marka Španringa, a ni bil natančen. Bolj je bil rezervist Victor Gidado v 81. minuti, a je njegov močan strel iz neposredne bližine prek vrat s skrajnimi močmi sijajno odbil Mauricio. Gidado je nato v 88. minuti sprožil še od daleč, a ni ogrozil Mauricia. Večjih pretresov tudi v nadaljevanju ni bilo več. Že v torek bo Bravo v 25. krogu gostoval pri Kalcerju Radomljam, medtem ko bo Nafta v četrtek gostila Domžale.