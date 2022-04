Mura zaradi rasističnega izpada navijačev močno kaznovana

Neljubi dogodek se je zgodil na domači tekmi proti Kopru, ko so gostje v 69. minuti prek Ivana Novoselca povedli z 1:0, ob čemer je gostujoči napadalec Lamin Colley zadetek proslavil pred Murinimi navijači, nato pa so se nekateri izmed njih rasistično odzvali. Pri Kopru vzklikov niso preslišali, a tega niso hoteli obešati na veliki zvon.

Navijači so po zapisu disciplinskega sodnika "metali petarde ter žaljivo skandirali zoper sodnike in gostujoče navijače, spodbujali in razpihovali rasno sovraštvo in nestrpnost ter s tem žalili dostojanstvo posameznih igralcev nasprotne ekipe".

Pri tem je disciplinski sodnik upošteval predkaznovanost, kot olajševalno okoliščino pa je upošteval pisno izjavo kluba. Obenem bo morala Mura plačati še dodatnih 320 evrov zaradi kršitev predpisov NZS.