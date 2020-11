Remi v Fazaneriji, Mura ostaja prva

Prvaki so v Fazaneriji prišli do točke.

Tekmo je nekoliko odločneje začela Mura s priložnostmi v 10. in 12. minuti, obakrat so domači žogo poslali čez gol, sicer pa je pozneje tudi Celje pokazalo nekaj napadalnih veščin, posebejIvan Božić, ki pa mu tudi ni uspelo spremeniti začetnega izida. V drugi polovici polčasa so domači črno-beli imeli znova pobudo, ne pa tudi izrazitih priložnosti. V 41. minuti so sicer prekLuke Bobičancaprišli do strela v kazenskem prostoru, a je žoga spet zletela čez vrata. V 57. minuti je pri Muri poskusil Amadej Maroša, a je po podaji z desne strani s strelom z glavo žogo poslal mimo oddaljene vratnice. V 62. minuti je poskusil še Andrija Filipović z glavo po podaji z leve strani, tudi on pa je bil nenatančen. Tekma je bila v nadaljevanju bolj ali manj enakovredna, v 87. minuti je nenevarno sprožil Luka Kerin od daleč, sicer pa priložnosti ni bilo. Že v sodniškem dodatku je pri domačih zadel Filipović, a je bil v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri 0:0.

Mura bo v 11. krogu v soboto gostovala v Sežani, Celjani pa bodo v petek gostili Aluminij.

Izida:

Mura - Celje0:0

Aluminij - Maribor