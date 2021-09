Šimundža: Vemo, kaj pomeni Tottenham, pomembno je, da ne bomo fascinirani nad kuliso

Neposredni prenos tekme 2. kroga Konferenčne lige med Tottenhamom in Muro na Kanalu A in VOYO ob 20.30.

Muraši so danes ob 9.30 poleteli v London, kjer jih danes zvečer ob 19.00 uri po lokalnem času čaka uradni trening. Nogometaše Mure bo na sodobnem stadionu Tottenhama spodbujalo tudi nekaj njihovih zvestih navijačev. Pred poletom v London je član Murine zasedbe Amadej Maroša dejal: "Vedno si želimo svoje navijače, na vsaki tekmi, in zato upam, da se bomo pokazali v najlepši luči. Vemo, da je Tottenham zelo kakovostna ekipa, hitrost je njihova glavna značilnost. Vemo, kako deluje Tottenham, poskušali bomo ustaviti njihove napade, dali bomo vse od sebe in želimo doseči pozitiven rezultat."

Trener Ante Šimundža se tudi dobro zaveda izziva, ki jih čaka: "Pomembno je, da ne bomo fascinirani nad samo kuliso. Vemo, proti komu igramo, vemo, kaj pomeni Tottenham. Fantje se želijo pomeriti z nekim drugim nivojem, nivojem Premier League, in verjamem, da bomo na tem področju uspešni."

"Na zadnjih tekmah smo prišli do tekmovalnosti, ki jo želimo, miselnost evropskih tekmovanj smo preselili v Slovenijo. Vidi se napredek v pristopu ter dojemanju tekme in nasprotnika in moramo biti na najvišjem evropskem nivoju. Zelo pomembno je, da se kot klub zavedamo svoje realnosti in tega, proti komu igramo. Govorimo o tradiciji, moramo se zavedati, kako in kaj, dejstvo je, da je to največja tekma za Muro v vsej njeni zgodovini, ki je tudi medijsko zanimiva. Poskušali bomo biti konkurenčni v Konferenčni ligi, želimo tekmovati, ne samo nastopati," pravi strateg Mure. Več podrobnosti pa v videoizjavah ...

Šimundža je na pot v London vzel 24 nogometašev. Med potniki so Matko Obradović, Marko Zalokar, Lan Erjavec, Matic Maruško, Mihael Klepač, Jan Goren, Žan Karničnik, Žiga Kous, Kai Cipot, Klemen Šturm, Nik Lorbek, Tomi Horvat, Alen Kozar, Samsindin Ouro, Mitja Lotrič, Marin Karamarko, Amadej Maroša, Tio Cipot, Klemen Pucko, Žiga Škoflek, Staniša Mandić, Nardin Mulahusejnović, Azur Mahmić in Luka Bobičanec, so sporočili na klubski spletni strani.