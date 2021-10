Mura 'palček', kar se tiče finančne primerjave z bogatim Rennesom

V skupini G sta po dveh krogih na vrhu Tottenham in Rennes s po štirimi točkami, sledi Vitesse s tremi, Mura pa je še brez točke. V izločilne boje vodita le prvi dve mesti. Po domačem porazu proti Vitesseju (0:2) in gostujočem proti Tottenhamu (1:5) Muraše v 3. krogu čaka francoski Rennes.

V prejšnji sezoni je bil Rennes šesti v francoski Ligue 1, letos so trenutno sedmi po desetih krogih (15 točk), a forma izbrancev Bruna Genesia se vzpenja. Na začetku oktobra so z 2:0 premagali bogati Paris Saint-Germain, v zadnjem krogu pa so v gosteh s 3:0 odpravili Metz.

Za del teh uspehov je zaslužen tudi Gaetan Laborde, ki je s sedmimi goli povsem na vrhu lestvice strelcev elitne francoske lige. Od teh je sicer tri dosegel v dresu prejšnjega delodajalca. Laborde je namreč po začetku sezone za 15 milijonov evrov prišel iz Montpelliera. Med odmevnejšimi okrepitvami so tudi srednji branilec Loic Bade, krilni igralec Kamaldeen Sulemana, obrambni vezist Baptiste Santamaria in napadalni vezist omenjeni Majer, ki so vsi prišli za najmanj 12 milijonov evrov.

Že to pove dovolj o moči kolektiva s severozahoda Francije, ki je po Transfermarktu vreden 203,05 milijona evrov, od tega največ, 26 milijonov, Belgijec Jeremy Doku, ki pa okreva po poškodbi kolena. Prav 19-letni Sulemana po pisanju francoskih medijev zelo spominja na Dokuja in Ganec je s štirimi goli drugi strelec svoje ekipe.

Mura ima vrednost moštva 7,53 milijona evrov, s 700.000 evrov pa med njenimi igralci prednjači Luka Bobičanec, ki pa se v zadnjem obdobju prav tako ukvarja s poškodbo in ni igral že od 19. avgusta, ko se je poškodoval na kvalifikacijski evropski tekmi s Sturmom.

Tekmo bodo sodili Bolgari Volen Činkov, Georgi Todorov in Deniz Sokolov.