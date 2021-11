Muraši prispeli v Francijo, Rennes bo zahteven zalogaj

Črno-bele iz Murske Sobote čaka v četrtek tekma 4. kroga Konferenčne lige – Mura bo gostovala pri francoskem Rennesu, vodilni ekipi skupine G (prenos na VOYO in Kanalu A ob 20.40). Trener Ante Šimundža je v Francijo odpeljal 22 nogometašev.

Murina nogometna odprava je v Francijo ob 9.30 krenila z brniškega letališča in približno opoldne je "ekspedicija" prispela v Rennes. Danes zvečer ob 20.00 nogometaše čaka trening, v četrtek pa je na sporedu tekma. To je že 4. krog Konferenčne lige, nazadnje so varovanci Anteja Šimundže gostili prav Rennes – v Ljudskem vrtu so 21. oktobra tesno izgubili (1:2). Za muraše je gol dosegel Mitja Lotrič v 20. minuti, za goste pa sta bila uspešna Sehrou Guirassy v 17. in Gaetan Laborde v 41. minuti. Pred tem so črno-beli v tem evropskem tekmovanju izgubili v Ljudskem vrtu proti Vitesseju (0:2) in v gosteh proti Tottenhamu (1:5). Rennes je nazadnje v domačem prvenstvu remiziral pri Troyesu (2:2), Mura pa je na zadnji tekmi slovenskega prvenstva izgubila na gostovanju v Celju (1:0) in je na šestem mestu lestvice v državnem prvenstvu.

Stade Rennais Football Club, kot je polno ime francoskega kluba, je marca letos praznoval 120-letnico obstoja. V sezoni 2020/2021 je tudi prvič zaigral v Uefini Ligi prvakov, v katero se je prebil s tretjim mestom v domači ligi. Francoski klub je letos za okrepitve namenil nekaj več kot 80 milijonov evrov, vrednost moštva (po Transfermarktu) pa je več kot 200 milijonov evrov (203,05 milijona). Tudi zato so gostitelji favoriti pred četrtkovo tekmo – Murina vrednost se giblje okrog 7,5 milijona evrov. Toda muraši so pokazali, da so neugoden tekmec, in ravno proti Rennesu so bili najbližje temu, da bi ostali neporaženi in osvojili vsaj točko. Tudi tokrat jih ne gre odpisati, bo pa njihova naloga precej težja kot na zadnji tekmi.

icon-expand Nogometaši Mure so proti Rennesu krenili z ljubljanskega letališča. FOTO: 24ur.com

Šimundža je na gostovanje v Franciji vzel 22 nogometašev. Med potniki so Matko Obradović, Marko Zalokar, Lan Erjavec, Matic Maruško, Staniša Mandić, Žan Karničnik, Žiga Kous, Kai Cipot, Klemen Šturm, Nik Lorbek, Tomi Horvat, Alen Kozar, Samsindin Ouro, Mitja Lotrič, Marin Karamarko, Amadej Maroša, Tio Cipot, Klemen Pucko, Žan Buček, Nardin Mulahusejnović, Luka Bobičanec in Tilen Ščernjavič. Zaradi bolezni sta doma ostala Jan Gorenc in Mihael Klepač, zaradi poškodbe bo manjkal Žiga Škoflek.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V skupini G ima Rennes po treh krogih sedem točk, sledi Vitesse s šestimi, prvi favorit skupine Tottenham ima štiri točke, Mura pa je še brez točk. Muro po tekmi v Franciji pred koncem skupinskega dela Konferenčne lige nato čakata še domača tekma s Tottenhamom 25. novembra in za zaključek gostovanje pri Vitesseju 9. decembra.