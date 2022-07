Muraši iz Kišinjeva s prednostjo

Sfintul vs. Mura

Mura je odločno začela dvoboj na stadionu Zimbru in nekajkrat nevarno zapretila pred moldavskimi vrati, a brez uspeha. Predvsem Žiga Kous je bil v 19. minuti v idealnem položaju, a je slabo sprejel žogo, zato je priložnost splavala po vodi. Štiri minute kasneje je moral po prvem res nevarnem napadu in strelu Vadima Pairellija posredovati tudi Matko Obradović, ki je ohranil začetni izid. V 26. minuti je s strelom z glavo poskusil tudi Nikola Petković, ki pa ni ogrozil moldavskega vratarja Calanceo. V prvem polčasu pravih priložnosti nato ni bilo več, tudi začetek drugega pa ni postregel z nevarnimi streli. Nekajkrat sta obe ekipi sicer zapretili, a manjkala je zadnja podaja oz. bolj zbran odziv v nevarnih položajih. Veliko težav je Murašem povzročal predvsem Cedric Ngah v osrčju moldavske obrambe, ki je večkrat nevtraliziral nevarne podaje slovenskega predstavnika v kazenski prostor Moldavcev. Tudi v 65. minuti je po poskusu rezervista Dardana Shabanhaxhaja uspešno posredoval prav Ngah, še v isti minuti pa je bil skupaj z ostalimi moštvenimi kolegi nemočen, ko je po sijajnem poskusu Luke Bobičanca vratar Calancea z zadnjimi močmi posredoval, žoga pa se je s pomočjo prečke srečno odbila do Tia Cipota, ki je žogo pred Ngahom pospravil v mrežo.