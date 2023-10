Celjani tesno premagali Ljubljančane

Vodilni Celjani so četrtouvrščeni Bravo pričakali kar precej oslabljeni, saj so manjkali kaznovani Žan Karničnik ter poškodovani Mario Kvesić, Matic Vrbanec, Gregor Bajde, Denis Popović in Tamar Svetlin. Toda kljub temu so Ljubljančanom, pri katerih zaradi poškodb ni bilo Mateja Poplatnika in Nemanje Jakšića, prvi gol zabili že po pol minute, drugega pa v uvodu drugega polčasa za novo zmago. A ob tem so bržčas za dlje časa zaradi poškodbe izgubili svojega prvega strelca Aljošo Matka. Celjani so že po pol minute vodili na obračunu z Bravom. Nino Kouter je najprej streljal v kazenskem prostoru, Matija Orbanić je žogo odbil, a le do Matka, ki je prišel do svojega šestega zadetka v sezoni. Šiškarji pa so se kmalu zbrali in se ozrli proti tekmečevim vratom, prišli do nekaj strelov, najnevarnejši je bil v 25. minuti Luka Štor, ko je za malo zgrešil s sedmih, osmih metrov. Gosti so bili še naprej aktivnejši, vendar bi Celjani v 33. minuti lahko povedli z 2:0, vendar je po samostojnem prodoru in preigravanju na koncu le zunanji del mreže zadel Jegor Prucev.