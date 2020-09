Muraši iz Evrope z dvignjeno glavo: Poraz z 1:5 ni pravo merilo

Kljub visokemu porazu so si bili zbrani na Fazaneriji enotni, da si je Mura zaslužila več. Morda celo veliko več, potem ko je po vodilnem zadetku Donyella Malenav 17. minuti že v enem naslednjih napadov izenačilNino Kouter. Zmaga nad tako eminentnim nasprotnikom, ki bi pomenila napredovanje v play-off Lige Evropa, bi se seveda z zlatimi črkami vpisala ne le v zgodovino prekmurskega, temveč tudi slovenskega nogometa. Črno-beli v četrtek zvečer niso imeli veliko sreče s sodniškimi odločitvami, po strelu Luke Bobičancav 25. minuti so delivci pravice "spregledali" igro z roko v kazenskem prostoru Nizozemcev, Mauro Juniorpa je že čez nekaj minut zadel za novo vodstvo gostov z drugim strelom v okvir gola Mure.

Bobičanec je kmalu po začetku drugega polčasa zatresel tudi vratnico, v 54. minuti pa je Cody Gakpos tretjim strelom svoje ekipe v okvir vrat, ki jih je tudi tokrat branil Matko Obradović, odločil obračun z golom za 3:1. Nizozemci so se veselili še dveh zadetkov, okvir njihovega gola pa je do konca obračuna z izvrstnim volejem zatresel tudi Tomi Horvat.

Šimundža: Rezultat ne odraža dogajanja na igrišču

"Dejstvo je, da nikoli ni prijetno izgubiti s 5:1, ampak potrebno se je zavedati, da smo igrali proti PSV,"je po poročanju uradne spletne strani kluba dejal trener domačih Ante Šimundža."Tudi sam se mnenja, da rezultat ne odraža dogajanja na igrišču in iz tega vidika nismo zadovoljni. Igrali smo proti ekipi, ki ima v svojih vrstah ogromno talentov. Zagotovo bo kdo od njih zaznamoval evropski nogomet. Po drugi strani pa mislim, da sta bila v tekmi dva ključna trenutka. Prvi je bil nedosojena enajstmetrovka pri 1:1, drugi pa vratnica, ki jo je zadel Bobičanec. Tu se je tehtnica prevesila na njihovo stran. Na takšni tekmi, proti takšnemu nasprotniku je potrebno imeti tudi nekaj sreče, mi je tokrat nismo imeli. Rezultat je previsok, ampak zmaga PSV je povsem zaslužena,"je menil Šimundža.

Bobičanec je po tekmi pristavil, da se bo s soigralci iz te preizkušnje naučil veliko, če bo temu res tako, pa bo Mura še veliko trši tekmec nasprotnikom v domačem prvenstvu in pokalu, kjer bo branila naslov.

"Videli smo dobro tekmo z naše strani. Zavedati se je potrebno, da smo igrali proti izredno kvalitetni ekipi,"je dejal Bobičanec."Toda, ko pogledamo celotno sliko in dogajanje na igrišču, menim, da rezultat ni pravo merilo. Iz evropskih tekem se lahko zagotovo ogromno naučimo, te izkušnje lahko izkoristimo tudi v domačem prvenstvu. Zagotovo se hočemo tudi mi približati tej ravni, ki jo igra PSV in igrati na podoben način. Imeli smo priložnosti, da se vrnemo v tekmo, a jih žal nismo izkoristili. Oni so kaznovali praktično vse naše napake in tu se vidi njihova kvaliteta."