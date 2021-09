Muraši, le pogumno nad Tottenham!

Strateg predlanskih finalistov najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu, Portugalec Nuno Espirito Santo, uživa vse manj zaupanja privržencev kluba iz severnega dela Londona, ki je s tremi zaporednimi zmagami odlično vstopil v novo sezono, a se pred obračunom 2. kroga skupine G novoustanovljene Konferenčne lige proti Muri znašel v negativnem nizu treh zaporednih porazov (Crystal Palace, Arsenal in Chelsea). "Razumem naše navijače, ki so razočarani in besni zaradi zadnjih porazov. Vse to je del našega posla, toda verjamem, da se bosta vložena trud in trdo delo prej ali slej obrestovala. Preden sem podpisal pogodbo z upravo Tottenhama, mi je bila predstavljena strategija delovanja kluba v naslednjem obdobju. Moramo razumeti, da so se zgodile določene spremembe v igralskem kadru, zato sta nujna potrpljenje in čas, da se stvari postavijo na svoje mesto," pred obračunom s slovenskim državnim prvakom pravi portugalski strateg, ki bo lahko računal na vse razpoložljive moči.