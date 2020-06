Nogometaši Mure so zmagovalci pokala Slovenije, potem ko so v finalu na Brdu pri Kranju premagali drugoligaša Nafto 1903 z 2:0 (0:0). Za Muro sta zadela Amadej Maroša v 48. in Žan Karničnik v 73. minuti. To je drugi pokalni naslov za Muro, prvega je osvojila leta 1995.

Mura- Nafta 2:0 (0:0)

Maroša 48., Karničnik 73.