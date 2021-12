Murino zadnje dejanje te sezone v Konferenčni ligi: gostovanje na Nizozemskem

Ante Šimundža je s seboj na Nizozemsko vzel 22 igralcev, med potniki so Marko Zalokar, Lan Erjavec, Matic Maruško, Marin Karamarko, Klemen Šturm, Klemen Pucko, Žan Karničnik, Žan Buček, Tilen Ščernjavič, Samsindin Ouro, Nik Lorbek, Alen Kozar, Tomi Horvat, Tio Cipot, Staniša Mandić, Mihael Klepač, Amadej Maroša, Mitja Lotrič, Kai Cipot, Luka Bobičanec in Nardin Mulahusejnović. Zaradi poškodb so doma ostali Matko Obradović, Jan Gorenc in Žiga Škoflek, izven kadra sta Azur Mahmić in Marko Brkić, sporočajo na uradni spletni strani Mure.