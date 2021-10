Pred Muro edini, ki jo je zagodel zvezdniškemu PSG-ju

Mura je po dveh krogih skupine G še brez točke, Rennes oziroma s polnim imenom Stade Rennais pa v Ljudski vrt prihaja še brez poraza. Ima štiri točke in je na prvem mestu izenačen s Tottenhamom. Za nameček so Francozi pravo formo ujeli tudi v domačem prvenstvu, kjer so nekoliko skromneje začeli, a nato v zadnjih štirih krogih zbrali deset točk, ob tem pa na domačem stadionu z 2:0 ugnali celo Lionela Messija in druščino.

Prvi zvezdnik je poškodovan

Tudi zato ni dvoma, kdo bo v četrtek od 18.45 v vlogi favorita. Skupna vrednost nogometašev Rennesa presega 200 milijonov evrov, medtem ko so Muraši skupaj "težki" le dobrih sedem in pol. Pri Francozih je trenutno najvišje ocenjen belgijski mladenič, ki je zablestel na evropskem prvenstvu, Jeremy Doku, a je poškodovan že dlje časa in ni še povsem jasno, kdaj se bo vrnil na travnate zelenice. Veliko obeta tudi 21-letni centralni branilec Loic Bade, za katerega so pri Rennesu poleti odšteli kar 17 milijonov evrov.